Nuovo volto per piazza Municipio 

Il Comune di Sinnai ha appaltato i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione delle piazze Municipio e Chiesa. I lavori dovrebbero iniziare entro il prossimo autunno. Il costo dell’intervento è di un milione e 40mila euro: 900mila euro sono arrivati dalla Regione col bando di “Rigenerazione urbana”. Gli altri 140mila euro sono stati finanziati direttamente dal Comune di Sinnai.

Si cambia

Il progetto prevede la rimozione del vecchio malandato pavimento, che sarà costituito con il biancone di Orosei. Le panchine saranno rivestite in legno con l’obiettivo di essere fruibili da tutti. Attorno alle piante esistenti, sarà realizzata una pavimentazione in legno speciale per evitare che le radici rifacciano i danni del passato, in aggiunta a quelli provocati sul pavimento dal passaggio e dal parcheggio delle auto.

Sarà recuperata l’intera opera la “Proiezione” realizzata da Maria Lai fra il 1999 e il 2000. Il mosaico sarà smantellato, rigenerato e rimesso al suo posto, sul pavimento della Piazza chiesa. Il recupero di questa opera d'arte, si annuncia particolarmente delicato. Previsto il censimento e la rimozione delle tessere ceramiche e lapidee, la successiva pulitura, il consolidamento, il riposizionamento su idoneo supporto di sottofondo. Lo stesso pavimento in marmo della Piazza sarà realizzato su un sottofondo di 15 centimetri.

Strategia

La progettazione dei lavori, avviata nel 2023 dalla vecchia Giunta municipale, guidata da Tarcisio Anedda, è stata poi portata avanti dall’attuale amministrazione, capeggiata dalla sindaca Barbara Pusceddu. «Un intervento strategico che nasce da una visione chiara: restituire centralità alle nostre piazze, migliorandone sicurezza, accessibilità e qualità estetica».

Nell’ultimo anno nella Piazza chiesa la Curia ha provveduto al rifacimento della facciata della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Barbara.Durante i lavori è stato riportato alla luce un antico rosone che in attesa dei fondi necessari per il intero recupero, è stato momentaneamente protetto da un intonaco provvisorio. Ancora da completare invece il restauro del campanile, lavori ugualmente seguiti dalla Curia cagliaritana.

RIPRODUZIONE RISERVATA