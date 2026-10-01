Nuovo stadio, il Comune: entro marzo i lavori 

«Siamo fiduciosi che la tempistica prevista per l’avvio dei lavori per la demolizione dello stadio Sant’Elia e la realizzazione del nuovo impianto verrà rispettata». L’assessore allo sport Giuseppe Macciotta lo assicura dopo che Cagliari è stata inserita nel dossier presentato dalla Figc alla Uefa per ospitare Euro 2032, nonostante il bando per il nuovo impianto non sia stato ancora pubblicato. «La validazione del progetto si sta effettivamente rilevando più complessa e articolata rispetto a quanto ipotizzato», prosegue, «ma ciò che rileva a tutela dell’interesse pubblico è che verrà messa a gara un’opera basata su un progetto tecnicamente ineccepibile». Dal Comune filtra la soddisfazione per la candidatura agli Europei: «È una notizia che ci inorgoglisce», sottolinea l’assessore, «ma il vero obiettivo dell’amministrazione è dotare Cagliari di un impianto moderno, in grado di ospitare grandi eventi sportivi e di spettacolo, contribuendo a valorizzare il quartiere». In vista degli Europei, il 31 marzo 2027 diventa una data fondamentale: per restare in corsa è necessario che i lavori di demolizione del vecchio Sant’Elia inizino entro quel giorno. «Se la gara che verrà indetta non dovesse andare deserta e si dovesse concludere con l’aggiudicazione dell’opera nei tempi che saranno previsti dal bando, è ragionevole ritenere che entro marzo del prossimo anno inizieranno i lavori», ripete Macciotta, «vogliamo rispettare il cronoprogramma Uefa, che abbiamo adottato a prescindere dalle scelte che verranno assunte dall’Uefa, in quanto consapevoli di non avere nessuna certezza che Cagliari possa essere annoverata tra le città ospitanti dei campionati europei del 2032».

L’attesa

«I tempi verranno rispettati», conferma anche il sindaco Massimo Zedda, che annuncia: «Nell’arco delle prossime settimane andremo a gara. Dopo l’aggiudicazione, partiranno i lavori». Zedda evidenzia come sul programma non ci sia «nessun ritardo, semmai una corsa contro il tempo per Euro 2032. Il nostro obiettivo è realizzare lo stadio. Ricordo che la candidatura agli Europei è successiva al progetto del nuovo stadio. Siamo tra le città candidate con il progetto per la realizzazione dello stadio tra i più avanzati, poi chiaramente la decisione la prenderà la Uefa».

Le perplessità

«Sono passati due mesi dalla delibera del Consiglio comunale. Se la validazione del progetto non si è ancora conclusa, è evidente che ci sono delle criticità significative», afferma Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 24, che resta dubbioso sulle tempistiche annunciate dall’amministrazione. «Come fanno a dire che entro marzo inizieranno i lavori se non è ancora stata bandita la gara e se non c’è un aggiudicatario?», chiede, «non sappiamo nemmeno chi parteciperà, ricordiamo che è una gara internazionale. Evidentemente l’esperienza di questi anni non ha insegnato la prudenza. Io mi auguro che lo stadio si realizzi, ma tutta l’operazione nasce ed è gestita nel modo sbagliato».

«Il calendario per lo stadio di Cagliari sembra avere una caratteristica particolare: può essere aggiornato all’infinito», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, «dopo i ripetuti annunci sulla pubblicazione del bando di gara, puntualmente rinviato, continuano a susseguirsi nuovi cronoprogrammi, nuove scadenze e nuove date. Cambiano le date, ma resta sempre la stessa domanda: quando si parte davvero?». E aggiunge: «Le domande sono inevitabili: lo stadio si farà davvero? E se la gara dovesse andare deserta, cosa succederà? Gli Europei del 2032, per fortuna, sono ancora lontani», conclude, «il problema è che, a questo ritmo, rischia di arrivare prima l’ennesima promessa dello stadio. Non resta che attendere. Purché questa volta non si debba attendere la prossima data».

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