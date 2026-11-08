Nuovo rogo di rifiuti vicino al campo rom 

Ancora fuoco al campo nomadi sulla statale 387 in territorio di Selargius col terzo intervento dei vigili del fuoco negli ultimi giorni.

Le fiamme anche ieri hanno aggredito cumuli di rifiuti e altri materiali: le lingue di fuoco si sono estese rapidamente assieme al fumo nero che ha invaso la zona. A lanciare l’allarme, alcuni automobilisti in transito sulla statale con i pompieri arrivati con diversi mezzi che sono riusciti a circoscrivere e a domare il rogo. Nei giorni scorsi, gli stessi vigili del fuoco avevano notato anche diverse bombole di gas, mettendole in sicurezza. Indagano i carabinieri.

Un altro incendio è scoppiato nel pomeriggio vicino all’invaso di Simbirizzi, a pochi metri dall’ex Orientale Sarda. A fuoco terreni incolti e stoppie: sul posto una squadra di Vigili del fuoco che ha rapidamente circoscritto e domato il rogo. Il sito è stato poi messo in sicurezza.

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