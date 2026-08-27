«Nuovo commissariato dedicato a Tonino Dessì» 

Il via ai lavori per la realizzazione della nuova sede dell’ex commissariato di Polizia nei locali dell’ex asilo in via Boito, viene salutato con soddisfazione dal deputato di Fratelli d’Italia e presidente della IX commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni Salvatore Deidda.

«Esprimiamo profonda e piena soddisfazione per l’avvio ufficiale dei cantieri nell'area dell’ex asilo di via Boito – sono le sue parole –. Questo spazio, per troppo tempo abbandonato, rinascerà per ospitare la nuova, moderna e funzionale sede del commissariato di Polizia di Quartu. Un traguardo importante, ottenuto grazie a un lavoro incessante e caparbio che ci ha visti impegnati in prima linea per superare ostacoli burocratici, lungaggini e resistenze di ogni tipo. Non abbiamo mai smesso di crederci, fermamente convinti che la sicurezza dei cittadini e la dignità del lavoro delle nostre forze dell'ordine dovessero avere la priorità assoluta».

Infine Deidda ricorda che l’avvio dei lavori, «avviene simbolicamente nel giorno del compleanno dell’indimenticato ex presidente del consiglio comunale di Quartu, Tonino Dessì, che di questa storica battaglia è stato anima. Questa importante vittoria dello Stato e della città non può che essere dedicata interamente a lui e alla sua memoria».

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