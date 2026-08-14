Nuove segnalazioni per i furti nelle case con il trucco della colla  

È ancora allarme per i furti nelle abitazioni. Un fenomeno sempre più frequente durante l’estate a causa delle partenze per le vacanze. I ladri, per sapere se la casa è vuota o meno, hanno escogitato la tecnica della colla, applicandola tra l’anta e lo stipite dei portoncini d’ingresso. In questo modo si crea un filo di colla che si spezza solo con l’apertura della porta. Se resta integro, significa che l’appartamento non è frequentato e i ladri possono colpire indisturbati. Lo stratagemma sarebbe stato utilizzato anche dai quattro georgiani fermati al porto di Olbia dagli agenti della Squadra Mobile. Tre sono stati denunciati, uno arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione. Avrebbero colpito in vari quartieri della città, ma la polizia non esclude che dietro ai furti ci siano anche altri autori. E infatti negli scorsi giorni sono arrivate nuove segnalazioni, in particolare nel Quartiere del Sole, dove alcuni residenti hanno scoperto dei segni di colla sui propri portoncini d’ingresso. Un segno che le abitazioni sono state prese di mira. Sono arrivate, inoltre, segnalazioni di finti carabinieri che avrebbero chiesto ai residenti se sarebbero partiti per Ferragosto. Il consiglio delle forze dell’ordine è di prestare la massima attenzione, soprattutto in questo periodo. Per prevenire eventuali colpi, il suggerimento è anche quello di evitare di pubblicare foto sui social mentre si è in vacanza, in modo da non dare informazioni sul fatto che la propria casa sia vuota.

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