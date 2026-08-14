Nuove aree Pip, arrivano 19 milioni 

Arrivano nuove risorse per incrementare la creazione e l’ampliamento delle aree Pip. Prosegue la strategia dell’assessorato regionale all’Industria per favorire gli insediamenti produttivi nei Comuni di tutta la Sardegna.

L’iniziativa

La Giunta, su proposta dell’assessore Emanuele Cani, ha deliberato di destinare 19 milioni di euro per la promozione di nuove aree Pip – gli strumenti urbanistici comunali dedicati ad accogliere attività artigianali, industriali e di servizi a condizioni economiche vantaggiose – nei territori che ne sono sprovvisti e per il potenziamento delle aree già formalmente istituite ma non ancora infrastrutturate.

Le sovvenzioni, a favore di Comuni singoli oppure associati, saranno ripartite nel triennio 2026-2028 in tre linee di finanziamento: 8 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione di nuovi piani per gli insediamenti produttivi, 7 milioni di euro all’ampliamento dei piani già esistenti e 4 milioni all’infrastrutturazione.

L’obiettivo

«Con i precedenti bandi quasi 120 comuni sardi hanno beneficiato di finanziamenti destinati all’infrastrutturazione dei Pip. Con questo nuovo stanziamento intendiamo in particolare sostenere le amministrazioni che ancora non sono dotate di aree per gli insediamenti produttivi», sottolinea l’assessore Cani.

«Questi contributi – aggiunge – rivestono un’importanza strategica in quanto consentiranno ai comuni di sviluppare e potenziare le infrastrutture necessarie ad attrarre investimenti privati e incentivare così le imprese a insediarsi nei propri territori per avviare attività produttive, creando nuovi posti di lavoro, in particolare nelle aree periferiche e più svantaggiate della Sardegna».

Le risorse

Le somme non assegnate – spiega il provvedimento – rispetto alle dotazioni finanziarie inizialmente previste per ciascuna linea di intervento potranno successivamente andare a integrare la dotazione finanziaria delle restanti linee.

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