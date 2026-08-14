VaiOnline
Industria.
15 agosto 2026 alle 00:35

Nuove aree Pip, arrivano 19 milioni 

La Regione stanzia fondi per gli insediamenti produttivi nei Comuni sardi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arrivano nuove risorse per incrementare la creazione e l’ampliamento delle aree Pip. Prosegue la strategia dell’assessorato regionale all’Industria per favorire gli insediamenti produttivi nei Comuni di tutta la Sardegna.

L’iniziativa

La Giunta, su proposta dell’assessore Emanuele Cani, ha deliberato di destinare 19 milioni di euro per la promozione di nuove aree Pip – gli strumenti urbanistici comunali dedicati ad accogliere attività artigianali, industriali e di servizi a condizioni economiche vantaggiose – nei territori che ne sono sprovvisti e per il potenziamento delle aree già formalmente istituite ma non ancora infrastrutturate.

Le sovvenzioni, a favore di Comuni singoli oppure associati, saranno ripartite nel triennio 2026-2028 in tre linee di finanziamento: 8 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione di nuovi piani per gli insediamenti produttivi, 7 milioni di euro all’ampliamento dei piani già esistenti e 4 milioni all’infrastrutturazione.

L’obiettivo

«Con i precedenti bandi quasi 120 comuni sardi hanno beneficiato di finanziamenti destinati all’infrastrutturazione dei Pip. Con questo nuovo stanziamento intendiamo in particolare sostenere le amministrazioni che ancora non sono dotate di aree per gli insediamenti produttivi», sottolinea l’assessore Cani.

«Questi contributi – aggiunge – rivestono un’importanza strategica in quanto consentiranno ai comuni di sviluppare e potenziare le infrastrutture necessarie ad attrarre investimenti privati e incentivare così le imprese a insediarsi nei propri territori per avviare attività produttive, creando nuovi posti di lavoro, in particolare nelle aree periferiche e più svantaggiate della Sardegna».

Le risorse

Le somme non assegnate – spiega il provvedimento – rispetto alle dotazioni finanziarie inizialmente previste per ciascuna linea di intervento potranno successivamente andare a integrare la dotazione finanziaria delle restanti linee.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza della Corte costituzionale conferma la strada indicata dalla legge Pratobello: l’urbanistica è una certezza giuridica

Il giudice ha parlato: le parole che cambiano il quadro

Sergio Zuncheddu
Ferragosto

Villasimius sold out Idea numero chiuso

Impossibile trovare posto in questi giorni e il sindaco Dessì lancia la provocazione 
Gianni Agus
Il caso

Su Barone, da oasi a deserto

Pochi villeggianti dopo il blitz della Forestale e il sequestro dell’area 
Gianfranco Locci
La discesa dei candelieri

L’anima di Sassari nella Faradda

Il sindaco accolto dagli applausi, lieve incidente per Desirè Manca 
Emanuele Floris
La tradizione

La fregula fatta come una volta

Scivedda in mano, per Augusta Piras la pasta è storia di famiglia 
Ylenia Mascia
Personaggi

Don Giuseppe Porcu, il prete contadino da 70 anni in tonaca

Modolo in festa per il sacerdote che ha coltivato fede e malvasia 
Serafino Corrias
caso report

Un faro su cellulari e pc di Lavitola

Ranucci potrebbe essere sentito dai pm come persona informata dei fatti 
Il delitto

Trovata morta nell’armadio di casa

Arrestato il figlio 51enne: l’avrebbe massacrata dopo una lite e poi nascosta 
Meteo

Meno caldo, forse è la volta buona

Da domani si allenta la morsa dell’afa. In Sardegna allerta temporali 