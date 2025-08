Nuova Tari, aumenti fino al 196% 

Ad Arbus, l’aumento della Tari, che va da un minimo del 58 ad un massimo del 196 per cento, ha infiammato il dibattito dell’ultimo Consiglio comunale, aperto al pubblico. La minoranza ha criticato aspramente le nuove tariffe parlando di «una stangata» e accusando l’amministrazione di non aver considerato le difficoltà né dei cittadini né dei titolari di strutture extra-alberghiere. «Il sindaco – ha detto il consigliere Agostino Pilia – ha parlato di un rincaro massimo di 4 euro, a conti fatti, invece, l’importo è più che raddoppiato». E il primo cittadino, Paolo Salis, si è limitato a ribadire che «c’è la volontà di un passo indietro, ma le modifiche vanno discusse in commissione consiliare». Alla fine del dibattito la maggioranza ha votato contro la proposta del capogruppo dell’opposizione, Michele Schirru: «Chiediamo di confermare le tariffe del 2024 e recuperare i fondi con la lotta all’evasione».

Gli aumenti

Voce per voce, Pilia ha presentato i numeri della stangata. «Prediamo come esempio una casa di 100 metri quadri con un solo componente residente nel Comune, se lo scorso anno ha pagato 120 euro, quest’anno ne paga 232. Se non residente passa da 120 a 337 euro. Se titolare di un bed & breakfast o di affittacamere o di case vacanze o affitti brevi dovrà sborsare dai 120 a 357 euro in più». Per Pilia «la logica dell’impostazione riflette la mancanza di sensibilità verso chi è in difficoltà, ancora di più verso i proprietari delle villette estive che sopperiscono alla carenza di posti letto». E a proposito delle differenze nell’applicazione delle tariffe, ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato: «Il Comune deve trovare un equilibrio tra i costi del servizio e la proporzionalità della tariffa rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, evitando discriminazioni ingiustificate tra residenti e non residenti». Il collega Gianni Lussu ha aggiunto: «Il buon senso suggerisce di rivedere subito le modifiche, soprattutto per evitare di trovarci sommersi di ricorsi. Si tratta di un servizio pagato interamente dalle famiglie, commisurato al costo del Piano finanziario. I soldi incassati in più che fine faranno? Perché aggravare il cittadino con la richiesta di certificare la sua posizione? Atto dovuto solo quando varia il nucleo familiare».

Le reazioni

«Trovo ingiusta – ha detto il titolare di case vacanze, Piergiorgio Sollai – questa forma di punizione nei confronti di chi ha investito sul vostro litorale. Il Comune dovrebbe impegnarsi a scovare gli affitti in nero e premiare con agevolazioni chi promuove e crea ricchezza nel territorio». Così per Ferdinando Tuveri: «Garantire posti letto per noi è un lavoro, tolte le tasse, arriva la mazzata di una Tari esagerata. Una decisione caduta dall’alto, nonostante il principio base tenga conto della quantità dei rifiuti prodotti. Inoltre il Comune, tramite le tassa di soggiorno, sa benissimo il numero delle persone che hanno soggiornato».

