Nuova piazza e strada più stretta: dopo 28 mesi riapre via Roma 

Forse non sa di essere entrata nella storia. La prima auto a entrare in via Roma completamente aperta è guidata da una donna che alle 15,48, a bordo di una Volkswagen bianca, in arrivo da Palazzo Bacaredda, si è trovata la strada libera, senza barriere e cartelli di divieto, sino a piazza Deffenu. Così, dopo 2 anni e quattro mesi di chiusura per i lavori di riqualificazione, una delle arterie più importanti della città e la piazza sono state riconsegnate alla città.

La riapertura

Terminati i lavori, da alcuni giorni gli operai della ditta vincitrice della gara d’appalto per la realizzazione del progetto dell’architetto Stefano Boeri erano al lavoro per lo smontaggio delle transenne, delle reti di protezione e dei new jersey del cantiere. Verso le 13 le ultime rifiniture e poi, finalmente, la riaperture al traffico nei due sensi di marcia. Quando mancavano 12 minuti alle 16, Daniele Olla, responsabile del procedimento, al dato il via libera agli agenti della Polizia locale e agli uomini del Comune per la definitiva e sospirata apertura alle auto. Da ieri, quindi, non sono più necessari lunghi e tortuosi giri per tagliare in due la città: chi arriva da viale Diaz e viale Regina Margherita e dal Largo e via Roma non sarà più costretto a immettersi nel trafficato e sconnesso lungomare New York 11 Settembre.

Le novità

Via Roma era stata chiusa, non senza polemiche e proteste, il 27 marzo 2023. La viabilità del primo tratto, da via Dei Mille a piazza Ingrao, era stata ripristinata il 31 gennaio di quest’anno. Il 3 febbraio erano partiti i lavori del secondo lotto, che si sono conclusi ieri. Le novità alle quali gli automobilisti dovranno abituarsi sono concentrate nell’ultimo tratto. Di fronte alla Rinascente è stato realizzata un’isola pedonale e una pensilina per i passeggeri del Ctm. Chi percorre via Roma lato portici, al semaforo dovrà disporsi su una corsia, l’altra è riservata ai mezzi pubblici, e potrà continuare verso il Municipio o girare a destra per il largo Carlo Felice. Da Largo Carlo Felice si potrà svoltare a destra o a sinistra su via Roma, o procedere dritti verso il porto e continuare per viale La Playa o viale Colombo. Chi invece arriva dal palazzo comunale potrà svoltare a sinistra verso il Largo, andare dritto in via Roma o girare a destra per via Roma lato mare e continuare per viale La PLaya o viale Colombo.

Parcheggi e sosta

I parcheggi per le auto private sono stati previsti in piazza Ingrao. Per evitare la sosta creativa degli automobilisti cagliaritani sono stati installati dissuasori in cemento soprattutto nel lato dei portici. I tecnici del Servizio mobilità del Comune hanno studiato ben sei aree destinate a camion e furgoni per il carico e lo scarico; due spazi per la auto del car sharing; due aree per le corriere ecologiche; tre settori per i cassonetti elettronici dei rifiuti; due parcheggi rosa riservati a donne in gravidanza e a genitori con bambini sino a due anni di età; uno spazio per l’ambulanza all’incrocio con via Dei Mille; quattro stalli per disabili (uno riservato); 26 parcheggi per moto e scooter suddivisi in quattro moduli; rastrelliere per biciclette. A disposizione dei cani anche un’area recintata a loro dedicata, con fontanella esterna.

In via Roma passeranno nuovamente anche i bus 1, 5 e 7 del Ctm, mentre le altre linee, i pullman dell’Arst e i taxi potranno continuare a percorrere la corsia a loro riservata nel lungomare New York 11 Settembre.

Apertura in sordina

Niente tappi di spumante, discorsi, conferenze stampa o altro. La notizia della riapertura dei due sensi di circolazione del lato portici di via Roma è stata data di mattina dal sindaco Massimo Zedda in sordina, durante la presentazione delle nuove iniziative del Ctm. Zedda non ha mai nascosto la contrarietà verso un progetto nato quando alla guida della città c’era Paolo Truzzu.

