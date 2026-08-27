Nuova Olbia-Tempio, caccia ai soldi 

La Provincia del Nord Est riapre la vertenza viabilità in Gallura e spinge per i progetti prioritari, con i primi importanti risultati. Il primo intervento in agenda è la nuova OIbia Tempio. La conferma arriva anche dalla Regione. Si partirà con il progetto preliminare che è già finanziato. I costi complessivi sono molto alti, si parla di circa 25 milioni di euro a chilometro per un investimento complessivo di circa 800 milioni di euro. Il tracciato resterà grossomodo lo stesso, ma ci saranno interventi che richiederanno il consenso dei Comuni interessati. Difficile parlare di tempistica, ma i primi atti formali sono imminenti. La Provincia del Nord Est, guidata da Settimo Nizzi considera l’opera prioritaria. La vice presidente Anna Paola Aisoni, dice: «Non ci sono dubbi sul punto, stiamo lavorando su questo progetto come priorità assoluta. E ora ci sono le condizioni per arrivare a risultati importanti». Attualmente la strada è pericolosa e assolutamente inadeguata. La riapertura del tratto di Monte Pino, dopo un’attesa durata 13 anni, non risolve i problemi, anche se è un passo avanti importante.

Arzachena Olbia

La Regione ha avviato anche la procedura di valutazione di impatto ambientale per la nuova strada statale Olbia-Palau, tratto Arzachena Nord. L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha aperto infatti la fase delle osservazioni. Il tracciato parte a nord dell’abitato di Arzachena e arriva a una rotatoria della Ss125”. Las strada e tra le opere commissariate dal governo Meloni. Il progetto è di Anas e nel tratto in interessato non ci sono aree naturali protette. Si attendono risposte anche per lotto da Olbia ad Arzachena. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha impresso una decisa accelerazione al progetto della Santa Teresa Palau Arzachena Olbia. Sul punto non ci sono dubbi. Mentre è difficile se non impossibile indicare una tempistica per il nuovo progetto esecutivo. Ma in ballo ci sono anche progetti di importi minori, ma di cui si parla da anni.

Alta Gallura

La Regione ha dato il via libera ai lavori del nuovo lotto funzionale della Tempio Palau. Sarà ultimata la riqualificazione del tratto che dovrebbe arrivare al bivio di Aglientu. Altro progetto rimesso in pista è quello della circonvallazione di Tempio. Per chiudere c’è la riapertura delle verifiche tecniche dell’ultimo tratto della Sassari Tempio (Fumosa).

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