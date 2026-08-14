No a bottiglie e lattine durante gli show serali 

Bottiglie e bicchieri di vetro, ma anche lattine, vietati durante gli appuntamenti dell’Estate Monserratina. È quanto stabilisce l’ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Tommaso Locci, con l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche.

Il provvedimento nasce dalla necessità, sottolineata nell’ordinanza, di prevenire situazioni di pericolo legate all’utilizzo improprio dei contenitori. Un rischio che riguarda sia l’incolumità delle persone sia il decoro urbano, considerando anche l’abbandono a terra di bottiglie che, una volta rotte, possono diventare pericolose per i passanti.

Il divieto riguarda la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche contenute in recipienti di vetro o lattine e la loro circolazione nelle aree interessate dagli eventi e nelle strade adiacenti. La misura si applica a pubblici esercizi, attività commerciali del settore alimentare, ambulanti, distributori automatici H24 e, in generale, a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande. Resta invece consentita la vendita in contenitori non di vetro.

Il provvedimento interessa le vie Giardini e del Redentore, Parco della Memoria, via dell’Argine, piazza Maria Vergine e piazza Gennargentu.

I divieti scattano tre ore prima dell’inizio delle manifestazioni e restano in vigore fino a due ore dopo la loro conclusione. È inoltre consentita la somministrazione in contenitori di carta o comunque non utilizzabili impropriamente come strumenti offensivi. Per chi non rispetta l’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ferme restando le ulteriori misure di competenza delle autorità di pubblica sicurezza.

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