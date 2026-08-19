Nessuno reclama il cavallo trovato morto nel fiume 

Sarà il Comune di San Giovanni Suergiu a occuparsi dello smaltimento della carcassa del cavallo che si trova nei pressi della foce del rio Maquarba che sfocia nello stagno di Sant’Antioco. Ma resta il mistero sul proprietario che non si è fatto avanti.

L’equino, ormai in stato di decomposizione, si trova in acqua da diversi giorni, sicuramente da prima di Ferragosto quando ne è stata segnalata la presenza. Ma nessuno, nei giorni scorsi, aveva denunciato un furto o una fuga del cavallo da qualche maneggio o allevamento e nemmeno dopo il ritrovamento è seguita una vera e propria segnalazione alle autorità locali. «Chiediamo – dice il comandante della Polizia locale di San Giovanni Suergiu Carlo Ganau - che queste segnalazioni vengano fatte anche alle autorità locali così da semplificare e sbrigare le operazioni di intervento». Un intervento che non sarà affatto facile, visto che la carcassa si trova in un area molto difficile da raggiungere: sarà necessario l’intervento di un mezzo speciale per raggiungere il punto esatto. La Polizia locale si sta adoperando per la rimozione, per la è stata predisposta un ordinanza che, in accordo con la Asl ne autorizza lo smaltimento forse per la giornata odierna. (f. m.)

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