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San Vito.
28 agosto 2026 alle 00:33

Nessuna offerta per aprire un chiosco-bar: deserto il bando per la concessione di sei anni 

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Nessun chiosco-bar nelle piazze di San Vito, almeno per ora. La gara bandita dal Comune per assegnare uno spazio pubblico dove installare, appunto, un chiosco, è andata deserta. Tre le aree che erano state individuate, piazza Sardegna, piazza Baccoi e il Parco Flumini Uri (via Monte Narba, all’ingresso sud del paese). La durata della concessione era di sei anni (rinnovabile per altri sei) mentre il canone di locazione partiva da una base d’asta di 1.760 euro l’anno per una superficie di circa cento metri quadrati.

Per l’opposizione guidata da Alberto Cuccu si tratta di un flop: «Una programmazione seria – sottolinea Cuccu - si fa analizzando i reali fabbisogni del territorio e ascoltando le esigenze degli operatori, non calando bandi astratti dall'alto. Si è sprecato il lavoro degli uffici e si è privato il paese di importanti punti di aggregazione estivi». Per Cuccu adesso «occorre aprire un tavolo di confronto con le categorie produttive e, se ci saranno le condizioni, riscrivere il bando partendo da ciò che serve davvero al territorio». Sarà l’amministrazione comunale adesso a valutare un nuovo eventuale bando in vista della prossima stagione turistica.

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