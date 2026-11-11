Nessun colpevole per il disastro della Moby Prince 

LIVORNO. Quattro inchieste ma finora nessuna verità giudiziaria sulla tragedia del Moby Prince, avvenuta 35 anni fa nella rada di Livorno: era la sera del 10 aprile 1991 quando morirono 140 persone a bordo del traghetto, comandato dal cagliaritano Ugo Chessa, andato a fuoco dopo essere entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo ancorata poco fuori dal porto.

Il provvedimento

La procura della città toscana ieri ha reso noto di aver chiesto l'archiviazione dell’ultima delle indagini sul disastro: l’ufficio procedeva per l’ipotesi del reato di strage in forma dolosa. Il nuovo fascicolo era stato aperto a seguito del deposito, a fine 2017, della relazione della seconda commissione parlamentare d’inchiesta del Senato. In quelle conclusioni i parlamentari avevano «evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti operata in passato». Tuttavia, ha spiegato ieri il procuratore livornese Maurizio Agnello, «il tempo trascorso dal disastro ha reso particolarmente complesse le indagini su un fatto di straordinaria gravità: un intervallo così lungo può attenuare anche i ricordi più vividi dei testimoni diretti tuttora viventi e rende estremamente improbabile che un consulente tecnico possa rispondere in termini di certezza ai quesiti posti dall'autorità giudiziaria». Del resto, eventuali reati colposi, a tanti anni di distanza, ha osservato il magistrato, «sono ormai da ritenere irrimediabilmente estinti». Per proseguire dunque occorrerebbe dimostrare che «qualcuno abbia intenzionalmente agito al fine di cagionare la morte di 140 persone, o quanto meno abbia accettato il rischio di farlo, al di fuori di un contesto di terrorismo eversivo o di criminalità mafiosa, in relazione ai quali ha già indagato la Dda di Firenze», titolare di un'altra inchiesta archiviata a febbraio 2025.

Principio giuridico

Agnello ha infine evidenziato il vincolo normativo del ne bis in idem per “posizioni già oggetto” di precedenti inchieste. La procura, ha concluso, ha «ritenuto doveroso svolgere ulteriori accertamenti, anche per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti, che, in forma associata, hanno costantemente chiesto che fossero accertate le cause del disastro. Tale impegno è stato assunto nella piena consapevolezza di non poter indagare su ipotesi meramente suggestive».

I familiari

Ma la richiesta di verità «non si archivia» hanno fatto sapere proprio i familiari delle vittime dopo avere appreso con amarezza che la Procura di Livorno ha chiesto di archiviare l'inchiesta e annunciando di valutare «ogni iniziativa consentita dall'ordinamento». Le due associazioni di familiari - 10 aprile e Associazione 140 - tuttavia confidano «nel lavoro della commissione di inchiesta della Camera dei deputati, presieduta da Pietro Pittalis, per avere almeno una piena verità storica: le due precedenti commissioni parlamentari d'inchiesta - hanno detto i presidenti delle due associazioni, Luchino Chessa e Nicola Rosetti - hanno messo in discussione le ricostruzioni giudiziarie, alquanto lacunose, che per troppo tempo avevano attribuito la tragedia alla nebbia e alla condotta dell'equipaggio del traghetto. Chiediamo che siano assicurate tutte le condizioni istituzionali necessarie affinché la terza commissione possa portare a compimento il proprio mandato».

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