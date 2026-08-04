Nel pomeriggio in campo, la sera in piazza 

Nel pomeriggio in campo poi la sera in piazza. I rossoblù si ritrovano oggi al Crai Sport Center di Assemini, dopo due giorni e mezzo di riposo, per riprendere la preparazione in vista del “Trofeo Gigi Riva” che vedrà il Cagliari impegnato con il Nizza a partire dalle 20.30. Sempre oggi, è prevista la presentazione ufficiale della squadra a Pula sul palco allestito in Piazza del Popolo.

Il punto

Assenti giustificati Mina e Idrissi. Il difensore colombiano è atteso nell’Isola nel weekend dopo il supplemento di vacanza post Mondiali, l’esterno di Sadali non si aggregherà al gruppo prima di ottobre. Primo allenamento in Sardegna per l’ultimo acquisto Kofler, arrivato a Ponte di Legno alla vigilia della partenza e in campo poi nel test con l’Union Berlino.

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