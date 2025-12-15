VaiOnline
San Gavino.
16 dicembre 2025 alle 00:24

Nei locali di via Pascoli la sede della compagnia barracellare 

Nuovi lavori prenderanno presto il via nei locali comunali di via Pascoli, che si trovano non lontano dalla chiesa di Santa Teresa e dalle Poste. Il finanziamento di 150mila euro è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale all’interno di una variazione del bilancio consuntivo. «L'intervento - aggiunge il sindaco Stefano Altea - si inquadra negli obiettivi dell'amministrazione di valorizzare tutto il patrimonio immobiliare. Da tanti anni quella porzione importante di stabile era inutilizzabile. Con questo intervento, invece, sarà pienamente fruibile e operativo per incontri formativi e le attività organizzative della neonata compagnia».

Il primo cittadino, che ha la delega ai Lavori pubblici, spiega: «Questo locale comunale, che ospitava il centro di aggregazione sociale, sarà adibito a sede della compagnia barracellare e sarà anche sede del centro di educazione ambientale. Con i tecnici del Comune abbiamo già fatto un sopralluogo per la riqualificazione e con 150mila euro abbiamo finanziato i lavori di manutenzione straordinaria di questo immobile per garantire una sede appropriata alla neonata compagnia barracellare e per l’istituzione di un centro per l’educazione ambientale Questo importante intervento dimostra la forte volontà di tutelare e valorizzare il nostro territorio sia tramite un presidio operativo che attraverso la formazione culturale volta al rispetto e valorizzazione dell’ambiente».

