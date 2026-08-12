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Abbasanta.
13 agosto 2026 alle 00:25

Musica, buon cibo e pariglie: grande festa a Sant’Agostino 

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Quella di Sant’Agostino ad Abbasanta è sicuramente una delle feste più lunghe della Sardegna. Si svolgerà infatti da domenica al 6 settembre, alternandosi tra l’omonima borgata campestre e il paese. A organizzare è la leva 1986 presieduta da Stefania Serra, che ha predisposto un calendario ricchissimo.

I festeggiamenti religiosi prenderanno il via domenica con la messa nella parrocchia di Santa Caterina, la consegna delle bandiere e il pellegrinaggio del simulacro verso il borgo. La prioressa è Caterina Dessì, che cura il santuario dove ogni giorno ci sarà recita del rosario, novena e messa. Tra i momenti più attesi figurano la benedizione dei muristenes, la fiaccolata in onore della Beata Vergine Maria, i vespri di Santa Monica e la celebrazione di venerdì 28, giorno clou della festa. Il 6 settembre rientro del simulacro in processione verso la parrocchia.

Ma la festa propone anche un ricco programma civile. La gastronomia è protagonista con le sagre della pecora e della vitella, oltre all’evento Binu e Sabores. Non mancano gli appuntamenti culturali né le attività sportive e ludiche: tornei di murra, beach volley organizzati dalla Consulta giovani. Le serate saranno all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con un’offerta che spazia dai grandi concerti ai dj set. Sul palco i Tazenda, Zenias, lo Zoo di 105, Sandro Murru, Moscow dj, tante anche le serate di balli sardi. Attesissime le pariglie di domenica 30 con lo spettacolo delle evoluzioni cavallo a cura dell’associazione ippica. ( s. c. )

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