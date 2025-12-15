VaiOnline
Oristano.
16 dicembre 2025 alle 00:23

Mura giudicali, 345mila euro per restauro e valorizzazione 

Un finanziamento atteso e strategico che segna un punto di svolta nella tutela del patrimonio storico di Oristano. La Giunta regionale ha stanziato 345mila euro destinati al restauro e alla valorizzazione di un tratto significativo delle mura medievali cittadine, simbolo dell’identità giudicale e della storia millenaria del territorio. L’intervento consentirà di restituire dignità a un bene di straordinario valore culturale, rafforzando il ruolo di Oristano come riferimento per la storia medievale della Sardegna. al momento il tratto che necessita di interventi urgenti è quello di via Sant’Antonio.

Il finanziamento si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione che comprende il Museo Giudicale, confermando una visione di sviluppo culturale e turistico. Soddisfazione da Francesca Marchi, consigliera comunale di Sinistra Futura, che rivendica il valore politico e culturale del risultato: «Si tratta di un traguardo fortemente voluto e richiesto da tempo per salvaguardare e restituire piena dignità a un pezzo di storia che definisce l’identità della città». Marchi sottolinea il lavoro istituzionale che ha portato allo stanziamento. (m. g.)

