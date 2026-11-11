Muore due giorni dopo lo schianto 

La tragedia si è consumata sino in fondo. Domenica sera il terribile incidente sulla Statale 466 tra Ussana e Serdiana, con il violentissimo scontro frontale fra due auto che viaggiavano in corsie opposte. Cinque i feriti, finiti in ospedale: tre in codice rosso, due in codice giallo.

Il dolore

Ieri uno di loro, Piero Callai, 85 anni, residente a Flumini di Quartu, è morto al Brotzu dove era stato ricoverato dopo i primi soccorsi in strada. Grande il dolore della famiglia, immediato il cordoglio dei vespisti della Sardegna e in particolare dell’associazione di Maracalagonis, alla quale Piero Callai era iscritto da cinque anni. Nell’Isola era uno dei decani tra gli amanti del genere, e nonostante l’età con il suo mezzo continuava a viaggiare e partecipare alle manifestazioni con l’esposizione delle storiche “due ruote”.

La disgrazia

Domenica era alla guida della sua Ford Fiesta con a bordo la moglie e altri familiari quando si è verificato l’incidente. Immediato l’allarme lanciato da altri automobilisti in transito e l’arrivo di ambulanze del 118 e dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova, che sulla dinamica mantengono ancora un comprensibile riserbo. Nelle prossime ore dalla caserma potrebbe partire una informativa verso la Procura della Repubblica.Piero Callai però non ce l’ha fatta: ieri mattina è morto e la notizia che si è rapidamente diffusa. Anche fra i vespisti. L’anziano era innamoratissimo delle sue Vespe. Fra le altre aveva una GS 160 del 1962, una 125 e una 150 VBB del 1964. Sino al 2021 era iscritto al “Vespa club Cagliari”. Poi all’associazione “Due Ruote di Maracalagonis”.

Il ricordo

«Un signore per bene, innamoratissimo delle due ruote», il ricordo del presidente Marco Saddi, «le curava con un amore e una attenzione particolare e vi faceva anche viaggi lunghi, a dispetto dei suoi anni. A Maracalagonis è stato con noi a tutti gli appuntamenti con i bambini e le persone anziane, ospiti della Casa di riposo, in occasione del Babbo Natale e dell’Epifania: è stato sempre tra i protagonisti dimostrando grande sensibilità. Lo ricordo a Decimo, a Selagas, a San Sperate. Una persona straordinaria. La sua morte ci ha profondamente scosso. Siamo in 60 soci: al suo funerale saremo presenti con le nostre Vespe storiche. Il modo migliore per ricordarlo».

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