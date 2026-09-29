Muore a ventisette anni dopo un incidente 

La speranza è durata meno di 24 ore. Leonardo Fadda, 27 anni, di Cagliari, è morto ieri mattina nel reparto di Rianimazione del Brotzu dove lunedì pomeriggio era arrivato in condizioni disperate per le ferite riportate nell’incidente avvenuto sulla Provinciale 2, all’altezza di Villamassargia. La peggiore delle notizie sul destino del ragazzo, arrivata dal quarto piano del San Michele nonostante gli sforzi dei medici, ha travolto i familiari e in poche ore si è diffusa tra i numerosi amici della vittima e nel mondo calcistico isolano, dove Fadda era molto conosciuto per le sue numerose stagioni di militanza in diversi club del Cagliaritano.

L’incidente

Sulla dinamica dello schianto risultato fatale, ricostruita dai carabinieri di Domusnovas che hanno effettuato i rilievi, c’è una certezza: oltre alla Fiat Grande Punto sulla quale viaggiava la vittima non sono coinvolti altri mezzi. Fadda era diretto verso il capoluogo e arrivava da Calasetta, dove lavorava per conto di un’azienda che opera nel settore delle imbarcazioni. A poche centinaia di metri dalla rotatoria Emanuela Loi, alle porte di Villamassargia, il veicolo è andato fuori controllo, ribaltandosi più volte. All’origine dell’incidente potrebbe esserci stata una distrazione, o un malore. L’intervento dei soccorritori del 118, allertati da altri automobilisti, è stato immediato. Come rapida è stata la decisione di chiedere l’intervento dell’elisoccorso per effettuare un trasferimento urgente al Brotzu, con il successivo ricovero in terapia intensiva. Da qui ieri, dopo una notte che ha visto progressivamente affievolirsi le speranze e l’avvio di un periodo di osservazione, è arrivata la comunicazione dell’esito infausto dei tentativi di cura.

Il cordoglio

La notizia di una morte circola sempre veloce sulle ali del dolore. Quella sull’addio a Leonardo Fadda è stata accelerata dalla sua notorietà nel mondo del calcio dilettantistico: ha militato nelle giovanili della Ferrini, vestendo poi le maglie di Cus Cagliari, La Palma Monte Urpinu, Vecchio Borgo Sant’Elia, Sardara, Castiadas e Atletico Cagliari. Le pagine social dei club si sono riempite di messaggi di cordoglio. Uno dei tanti arriva dall’Asd Castiadas Calcio 1973: «Ci sono persone che passano nella nostra vita e lasciano un segno che il tempo non riesce a cancellare. Leo era una di quelle». A volte il dolore si somma al dolore: Leonardo Fadda era stato uno dei migliori amici di Edoardo Visconti, morto nel 2020 a Villasimius, a 21 anni, travolto da un’auto mentre rientrava da una serata trascorsa in spensieratezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA