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Sant’Antioco.
20 agosto 2026 alle 00:16

Motociclista salvato dopo una caduta durante un’escursione 

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Un volo di diverse decine di metri lungo un sentiero impervio, poi la caduta tra la vegetazione. È finita con un grande spavento e senza gravi conseguenze la brutta avventura vissuta martedì sera a Sant’Antioco da un motociclista impegnato in un’escursione di enduro. Si tratta di Filippo Bruera, 51 anni, originario dell’isola e residente a Cagliari. L’uomo stava percorrendo un sentiero tortuoso in località Giomitri quando, per cause da accertare, è precipitato verso il basso, finendo in una zona particolarmente impervia. È stato lui, intorno alle 18, a dare l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma le ricerche si sono rivelate tutt’altro che semplici. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore, aprendosi un varco nella fitta vegetazione nel tentativo di raggiungere il motociclista. Dalla parte opposta sono intervenuti gli uomini della Compagnia barracellare e i volontari dell’Assosulcis Protezione civile. Dopo ore di apprensione Bruera è stato finalmente raggiunto e accompagnato fino a Is Pruinis, dove lo attendeva un’ambulanza del 118. Trasportato al pronto soccorso di Carbonia, lamentava un forte dolore alla spalla. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è fortunatamente concluso senza serie lesioni.

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