Monologo della Ferrini 

Ferrini 5

Castiadas 0

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Zedda, Simongini, Capitta (18’ st Arisci), Riep (31’ st Meloni), A. Usai (22’ st Pedro), Boi, Corona, Arnaudo (31’ st C. Podda), Argiolas, Oli Oro (38’ st N. Usai). In panchina Celli, Floris, G. Podda. Allenatore Manunza.

Castiadas (4-3-3) : Aramu, Dennis (24’ pt Piga), Pisu, Carboni, A. Grinbaum, G. Grinbaum, Poma (18’ st B. Usai), Carboni (1’ st Sanna), Caboni (28’ st Mascia, 34’ st Melis), Marci, Ebrima. In panchina Moro, Patteri, Buffolin, Matta. Allenatore Rais.

Arbitro : Monni di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 10’ Oli Oro, 38’ Argiolas, nella ripresa 10’ Usai, 20’ Riep, 30’ Arnaudo.

Note : Ammoniti Marci, I. Grinbaum, Capitta, Pedro. Recupero 1’pt.

Dilaga la Ferrini al Polese e ne fa cinque al Castiadas rimanendo salda al secondo posto in classifica con 21 punti, all’inseguimento dell’Arborea.

La cronaca

Partono subito forte i ragazzi di Manunza: al primo minuto è Simongini, sulla corsia sinistra, a impegnare un ottimo Aramu che devia il tiro sulla traversa. Sempre sulla sinistra, al 15’ si invola Oli Oro che conclude forte col mancino piegando le mani di Aramu: è 1-0 per la Ferrini. Tre minuti dopo, sempre Oli Oro ci prova dal limite: alto sopra la traversa. Al 27’ c’è anche il Castiadas: punizione interessante dai 20 metri calciata bene da Marci, reattivo Arrus ma sugli sviluppi della respinta Piga manca il tap-in per il possibile pareggio. Cinque minuti dopo è Ebrima che ci prova di destro da fuori area ma la palla finisce poco sopra la traversa. Al 38’ il raddoppio della Ferrini: cross di Usai apparentemente innocuo, Aramu però non trattiene trovando un lesto Argiolas sulla ribattuta.

Secondo tempo

Nella ripresa è un monologo dei cagliaritani. Al 6’ Argiolas svetta bene sul corner di Usai, fuori di poco sul secondo palo. Al 10’, punizione perfetta dai 20 metri del solito Alberto Usai, con il destro a giro che si insacca alle spalle di Aramu e porta il risultato sul 3-0. Due minuti dopo ci prova Marci, per gli ospiti, su punizione, con il sinistro che si spegne tra le braccia di Arrus. Al 20’ arriva il poker della Ferrini: cambio campo di Usai a trovare Argiolas sulla destra, controllo meraviglioso del numero 7 che mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Riep. Al 30’ combinazione tutta argentina sempre con Riep, che pesca Arnaudo in posizione regolare, il 22 blucerchiato deve solo poggiarla dentro per il 5-0 della Ferrini.

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