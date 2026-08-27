Monastir, con la Cos la prima prova della nuova stagione 

Domenica prende ufficialmente il via la nuova stagione del Monastir. I biancoblù scenderanno in campo a Bari Sardo contro la Cos per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 17.30. La squadra di Angheleddu arriva all’appuntamento dopo le vittorie nelle amichevoli contro Lanusei e Villasimius.

Uno dei protagonisti in positivo tra i campidanesi è stato il centrocampista Marco Piredda, preso proprio dalla Cos. Il neoacquisto biancoblù ritroverà subito da ex i suoi vecchi compagni di squadra: «Arriviamo da una preparazione molto intensa», dichiara. «La prima partita sarà un ottimo test per vedere la nostra situazione di forma. Il Monastir l’anno scorso ha raggiunto degli obiettivi significativi, cercheremo di onorare qualsiasi competizione».

La svolta

Il classe 1994 ha sposato quest’estate il progetto del club di Romi Fuke. «Da qualche anno sentivo il bisogno di un cambiamento», rivela Piredda. «A Monastir mi sono trovato da subito bene anche sotto l’aspetto tecnico-tattico, visto che arrivo da un anno in cui per vari motivi non ho avuto continuità in campo. Mi sto impegnando per raggiungere la migliore condizione e risolvere alcuni problemi fisici. Ho un ottimo rapporto con lo staff tecnico e medico».

Nel corso del precampionato è cresciuta anche la sinergia con i compagni di reparto: «Il rapporto con loro è ottimo, così come con il resto della squadra. Il mio obiettivo personale è dare il massimo in campo e anche fuori, per me e per la società. Il calcio è uno sport pieno di variabili». Piredda ha militato per quattro stagioni tra le fila dei gialloblù e analizza l’avversario di domenica: «L’anno scorso la squadra ha fatto bene. Quest’estate sono stati confermati i giocatori chiave e la società ha allestito una rosa importante. Dev’essere ancora ufficializzato ma reputo Odianose un buon acquisto. Con lui abbiamo condiviso un intero campionato a Carbonia», prosegue l’ex Cagliari.

L’innesto

Il regolamento del primo turno di coppa prevede gara unica con direttamente i rigori per stabilire il passaggio del turno, in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Nel frattempo la società ha presentato ufficialmente l’ultimo nuovo acquisto, il terzino ed esterno destro Leonardo Fanari.

L’australiano classe 2007 ha vestito in carriera le maglie di Cagliari Under 18 e Reggiana Primavera. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila della Reggina con cui ha esordito in Serie D. «Mi aspetto di crescere, imparare tanto e dare il massimo. Il mio obiettivo è trovare continuità e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi», ha detto.

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