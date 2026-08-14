Minoranza all’attacco: «Una città più vivibile con un Puc adeguato» 

Dopo il via libera del Consiglio comunale agli indirizzi per il nuovo Puc l’intera minoranza mette nero su bianco le proprie proposte. «La nostra idea - spiegano - parte da una priorità: meno consumo di suolo e più valorizzazione di ciò che già esiste. Proponiamo una forte rigenerazione urbana, attraverso il recupero degli edifici e degli spazi degradati, anche con progetti pilota capaci di unire risorse pubbliche e private e favorire nuovi investimenti. Inoltre, chiediamo la tutela del patrimonio rurale, il riordino delle case sparse e la valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale, dell’agriturismo e del turismo rurale».

Tra i temi indicati, anche il cambiamento climatico. «Dovrà essere affrontato con meno superfici impermeabili, più verde e alberi, pavimentazioni drenanti e spazi pubblici freschi e ombreggiati». Spazio anche al tema della casa: «Servono politiche per l’abitare attente alle reali dinamiche demografiche e all’edilizia sociale, soprattutto per giovani, famiglie e fasce fragili. Tra le priorità ci sono anche la riqualificazione di via Nazionale, per connettere centro, il rilancio del commercio di vicinato e il ripensamento della zona industriale, puntando su diversificazione e nuovi investimenti».

Infine, «mettere in rete il patrimonio storico, archeologico e culturale, trasformandolo in una risorsa per identità, turismo e sviluppo locale». Il filo conduttore è il modello della “città dei 15 minuti”: «Servizi, commercio, verde, sport e cultura più vicini e accessibili. Un Puc per una Quartucciu più vivibile, dinamica e sostenibile. Capace di guardare al futuro, senza compromettere il territorio».



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