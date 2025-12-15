VaiOnline
Siapiccia.
16 dicembre 2025 alle 00:23

Messaggi d’auguri e regali agli anziani soli  

Il Comune di Siapiccia propone anche quest’anno il progetto “Adotta un nonno per Natale… e oltre..”. L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione, consiste in un’esperienza di altruismo da parte delle famiglie che potranno diventare “adottive” per il periodo natalizio e oltre, alleviando la solitudine di una persona anziana di Siapiccia o ospite della comunità integrata del paese.

Le famiglie si potranno rendere disponibili con qualsiasi dono per una persona anziana, in modo tale da farle sentire la vicinanza. Oppure potranno fare una video-chiamata o un messaggio con gli auguri di Natale che verrà poi recapitato all’anziano. Le famiglie adottive potranno proporsi compilando il modulo disponibile a scuola o in Comune. Entro venerdì potranno consegnare la scatola con il dono che verrà poi consegnata al nonno da un bambino; infine, la vigilia o il giorno di Natale si potranno inviare i video o i messaggi di auguri o fare le video chiamate con l’anziano.

Anche quest’anno i doni verranno consegnati agli anziani della struttura San Nicola dai bambini della scuola dell’Infanzia e da quelli della Primaria e Secondaria di primo grado.

