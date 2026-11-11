Meno cemento, in città si allarga il verde 

Togliere spazio al cemento per restituirlo agli alberi. Ampliare i parchi, recuperare le aree verdi esistenti e trasformare anche rotatorie e piccoli spazi urbani in superfici alberate. Cagliari prova a ridisegnare il proprio paesaggio, partendo da un patrimonio di 2,5 milioni di metri quadrati di verde, 31mila alberi e dodici parchi. Il piano, illustrato da Massimo Zedda in occasione della presentazione della seconda Settimana del verde e dell’ambiente (in programma dal 13 al 23 novembre) è ambizioso. Undici giorni e diciassette iniziative gratuite, ma soprattutto l'occasione per fare il punto sugli interventi che l'amministrazione intende realizzare nei prossimi anni.

La mappa

La mappa parte da Monte Urpinu, dove il Comune sta lavorando con la Regione per il futuro del parco, e arriva fino al porto, dove la collaborazione con l'Autorità di Sistema portuale punta alla realizzazione di nuove aree verdi. In programma anche l'ampliamento del Parco di San Michele e dell'Orto dei Cappuccini. Interventi che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovranno contribuire a creare una rete di spazi naturali sempre più estesa e collegata. «La tutela e la valorizzazione del patrimonio verde e ambientale rappresentano una delle priorità dell'amministrazione», sottolinea Zedda. Il sindaco parla di investimenti importanti e indica anche una nuova direzione: recuperare superfici oggi coperte dall'asfalto. Non soltanto parchi, dunque. «L'obiettivo, dove sarà possibile», non in piazza D’Armi, per esempio, per “colpa” della cavità sotterranea, «è intervenire anche sulle rotatorie e sugli spazi pubblici che possono essere trasformati in aree verdi. Un modo per rendere la città più resistente agli effetti del cambiamento climatico», dice ancora Zedda.

La rassegna

Nel programma della “Settimana del verde e dell'ambiente” trovano spazio eventi promossi dal Comune insieme ad associazioni ambientaliste e organizzazioni del territorio. «La rassegna vuole essere un’occasione per riflettere sul rapporto tra le persone e gli spazi che vivono ogni giorno», spiega l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. «Un percorso che si alimenta grazie alla partecipazione di cittadini, associazioni ed enti e che, attraverso iniziative diffuse e aperte a tutte e tutti, punta a rafforzare la consapevolezza sull'importanza della tutela dell'ambiente, del verde urbano e dell'adozione di comportamenti sostenibili». Per l'assessora, la parola chiave è «cooperazione ambientale», intesa come collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità per la cura e la valorizzazione del territorio. Sulla stessa linea anche Francesca Mulas, presidente della commissione Ambiente. «La partecipazione alla “Settimana del verde e dell’ambiente” da parte delle associazioni, delle scuole e dei cittadini rappresenta un vero valore aggiunto. La cura dell'ambiente», conclude, «è una responsabilità collettiva».

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