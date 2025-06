Mandato in soffitta il sistema dei test a crocette, sono aperte sino al 25 luglio le iscrizioni al semestre filtro per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Ma nelle Università è già allarme per la mancanza di spazi adeguati dove accogliere tutti gli aspiranti medici. «A Cagliari faremo lezioni in presenza – assicurano dall’ateneo del capoluogo – se necessario utilizzeremo anche i teatri».

