Aeroporto di Alghero chiuso per le fiamme 

Una domenica di fuoco, quella di ieri, con roghi divampati in diverse zone dell’Isola. Le fiamme hanno minacciato le campagne di Alghero, in particolare la borgata di Santa Maria La Palma vicino all’aeroporto. Lo scalo è stato chiuso per alcune ore e i voli dirottati su Cagliari. Paura anche a Ozieri, vicino all’ospedale dove sono state evacuate numerose case, a Ossi e Muros. Piromani scatenati infine a Villacidro, il fuoco ha devastato un bosco. Impegnati per diverse ore nel lavoro di spegnimento e bonifica elicotteri della Forestale e Canadair della Protezione civile.

a pagina 7