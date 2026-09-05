L’Ossese si regala una prima volta indimenticabile 

Ossese 3

Latte Dolce 0

Ossese (3-5-2) : Forzati; Fidanza (35’ st Piras), Idda, Di Pietro; Tuseddu, Mainardi, Tesio, Limongelli (21’ st Nurra), Luiu (29’ st Fancellu); Tapparello (38’ st Gueli), Bolzicco (8’ st Alberti). In panchina Petricciuolo, Mamia, Mura, Cabrera. Allenatore Cotroneo.

Latte Dolce (4-3-2-1) : Pedone; Limberti, Piredda, Pinna, Agrelli; Coghetto, Pedro Lopes, Asproni; Mascia (8’ st Pulina), Dumani (24’ st Ruggiu); Di Gianni (27’ st Saddi). In panchina Cherchi, Banti, Dieni, Sorgente. Allenatore Fini.

Arbitro : Marinoni di Lodi.

Reti : nel primo tempo 36’ Luiu; nella ripresa 25’ Nurra, 46’ Alberti.

Note : ammoniti Dumani, Di Pietro. Angoli 5-6. Recupero 3’ pt-5’ st.

Ossi . E chi se l’aspettava? Verrebbe da dire “wow” e nient’altro. L’Ossese, al suo esordio assoluto in Serie D, alla prima casalinga, lascia tutti senza parole. Vince, rifila tre gol al veleno al Latte Dolce, peraltro con tre ex come marcatori (Alberti soltanto nelle giovanili, Luiu nella scorsa stagione e Nurra dal 2020 al 2023), e convince sul piano del gioco.

Primo tempo

L’inizio è infuocato dalle prime battute: Di Gianni, al 4’, si divora la prima (delle tante) palle gol del match per i sassaresi, sparando alta una volée d’interno e dà il via a un botta e risposta ansiogeno per 30’. Bozzicco risponde di testa (5’), Mascia ci prova dalla distanza (13’), poi viene fuori il palleggio dei ragazzi di Cotroneo, in fase di sviluppo, guidati dal manovratore Tapparello: al 26’ l’argentino pesca con un traversone Tuseddu, che non inquadra. Gli ospiti riaggrediscono e ripartono ma peccano di lucidità: al 28’, Dumani getta al vento la seconda palla gol, con uno scavetto d’esterno, solo davanti a Forzati, poi ci riprova, al 35’, con una bordata dai trenta metri.

Corre il minuto 35’ e Tapparello si dimena per far battere una punizione velocemente: Mainardi lo ascolta e lo serve, Tuseddu si smarca sulla fascia e trova, con una rasoiata, l’altro quinto Luiu che insacca ed esulta. È il gol del vantaggio, il primo – storico – dell’Ossese nella sua storia in Serie D. Sul tramonto del tempo, Idda rischia una frittata anticipando Di Gianni ma la sorte lo grazia.

La ripresa

L’Ossese spinge dallo start. Fini prova a cambiare l’inerzia buttando dentro Mascia e Ruggiu. Il plot non cambia: l’Ossese controlla e raddoppia al 25’, dagli sviluppi di un corner: Mainardi telecomanda, Di Pietro spizzica e Nurra corregge in rete. Per il Latte Dolce è una mazzata.

Sul finale (41’) Di Paolo spreca il gol della bandiera, prima del tris del definitivo 3-0 di Alberti (46’), dopo un dai e vai con Nurra, dalla lunetta. È l’ennesima marcatura al veleno realizzata, in questa gara, da un ex del Latte Dolce. E per l’Ossese è il sigillo finale a una partita che non potrà essere dimenticata facilmente.

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