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Serie D.
20 agosto 2026 alle 00:15

L’Ossese al primo vero test: in Coppa c’è l’Aranova 

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Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica 23 agosto a Fiumicino, nel turno preliminare di Coppa Italia, l’Ossese affronterà l’Aranova. Per alcuni sarà la prima trasferta della stagione, per altri un’occasione per avvicinarsi a casa. Forse. «A casa? Dipende», esordisce ridendo Matteo Forzati, nuovo portiere dell’Ossese, nato a Latina. «Ormai ne ho due: una nel Lazio, una in Sardegna. Tra pochi giorni, ritroverò da avversari ex compagni ed ex mister».

Matteo Forzati, uno dei nuovi volti arrivati all’Ossese, conosce bene la Serie D: esordii, nel 2014, col Selargius e collezionò presenze con le maglie di Flaminia, Castiadas e Lanusei. «Sarà il nostro primo vero test», continua, «ci misureremo con un’avversaria di livello. Il mister ci prepara il più possibile su chi andremo ad affrontare».

Sull’esordio smanaccia le tensioni: «Potremo dire la nostra. Siamo carichi. Qui ad Ossi si sta molto bene. La dirigenza e lo staff fanno di tutto per metterci nelle condizioni di fare calcio. L’ambiente è caldo e accogliente, come tutti i posti dove ho giocato in Sardegna. Oltre a questo, sta nascendo un ottimo gruppo».

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