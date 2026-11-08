L’omaggio a Gigi Riva dei chirurghi ospedalieri 

Sì è svolto nella sede di Sa Manifattura Tabacchi, il congresso regionale dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani incentrato sulla Chirurgia d’urgenza. E accanto all’importanza medico scientifica, i partecipanti hanno voluto rendere omaggio a Gigi Riva: l’incontro si è svolto il 7 novembre, giorno in cui nacque Gigi Riva. L’associazione, in particolare con i due responsabili scientifici Nicola Cillara e Matteo Runfola hanno dedicato il congresso a Rombo di Tuono.

I lavori si sono concentrati sulle competenze integrate e sull’innovazione per vincere la sfida. La chirurgia d’urgenza, è stato ricordato, rappresenta da sempre uno degli ambiti «più complessi della pratica clinica, caratterizzato da elevata variabilità decisionale, tempi ristretti e condizioni fisiopatologiche spesso critiche». In questo contesto, l’applicazione dei principi dei protocolli Eras (che prevedono percorsi di cura multidisciplinare basati sull’evidenza scientifica) pone interrogativi ma al tempo stesso offre una straordinaria opportunità di evoluzione organizzativa e culturale.

Durante il congresso sono stati analizzati quali elementi dei protocolli Eras possano essere trasferiti efficacemente nel settore dell’urgenza, contribuendo a migliorare gli esiti clinici, la sicurezza del paziente e l’efficienza dei percorsi di cura. Particolare attenzione riveste la gestione pre-operatoria del paziente fragile ed è stata ribadita l’importanza del ruolo dell’anestesista e della chirurgia mini-invasiva nella fase intraoperatoria, fino agli aspetti post-operatori, inclusi il recupero funzionale, la nutrizione precoce e l’estensione dei principi Eras al paziente critico.

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