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Via Brenta
02 ottobre 2026 alle 00:19

Lite tra clochard sotto il cavalcavia, interviene il 118 

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Ha perso conoscenza, forse dopo una lite, sotto il cavalcavia di via Brenta, tra la rotonda di via Po e la 195 racc. È accaduto ieri sera, dopo le 21. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno rianimato un uomo. Secondo quanto trapelato ieri si tratterebbe di un cittadino ghanese. Dopo l’intervento del personale sanitario, si sarebbe ripreso senza particolari conseguenze, ma è stato trasportato precauzionalmente in ospedale. In via Brenta sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe litigato con un’altra persona sotto il cavalcavia della 195 racc. Si sarebbe trattato solo un litigio verbale, forse sarebbe volata solo qualche spinta tra i due, finché l’uomo non è poi svenuto. Alla fine, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze, anche grazie all’intervento dei soccorritori del 118 e dei militari.

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