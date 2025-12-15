Lite per strada, ferito un carabiniere 

Un tamponamento sulla statale 131, una discussione fra i conducenti delle due auto, con uno dei due finito in ospedale per la presunta frattura della mandibola.

Tra i feriti, con piccole lesioni, anche un carabiniere della stazione di Sestu, arrivato sulla statale per effettuare i rilievi di legge e che sarebbe caduto sull’asfalto mentre tentava di riportare la calma: se l’è cavata con lesioni giudicate guaribili in pochi giorni di cure. Un episodio sul quale si stanno svolgendo ancora gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità. Al momento non ci sono denunce.

Protagonisti della singolare vicenda un giovane di Carbonia, domiciliato a Sestu, 25 anni, di origine croate e un cinese residente nel Cagliaritano: a finire in ospedale è stato il 25enne, ricoverato dopo le visite al Pronto soccorso del Brotzu.

Il tamponamento

L’incidente ha coinvolto una Mercedes, guidata dal cinese, residente a Cagliari, 43 anni che avrebbe tamponato una Ford Fiesta condotta dal 25enne domiciliato a Sestu, sulla 131, all’altezza del chilometro 8, in territorio di Sestu. Subito dopo l’impatto, tra i due automobilisti sarebbe scoppiata una discussione dai toni particolarmente accesi. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri di Sestu, giunti sul posto col luogotenente Riccardo Pirali, per riportare la calma e garantire la sicurezza della circolazione. Nelle fasi concitate dell’intervento uno dei militari è caduto a terra insieme a una delle persone coinvolte nel tamponamento, ferendosi per fortuna in modo lieve.

Due in ospedale

Il carabiniere è stato trasportato al Pronto Soccorso del Brotzu e la prognosi è di pochi giorni. Il 25enne è stato invece ricoverato nello stesso ospedale con la sospetta frattura della mandibola. Intanto sulla statale i militari di Sestu ultimavano i rilievi di legge disponendo anche la rimozione della Ford e della Mercedes rimaste danneggiate. Il traffico ha così ripreso a scorrere regolarmente.

Nelle prossime ore i carabinieri interrogheranno il giovane ferito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e per stabilire le responsabilità di parte. Al momento, come detto, non sarebbero state presentate querele neanche da parte del carabiniere contuso.

