«L’Ets è un dazio extra per le isole» 

«L’Ets marittimo sta pesando in particolare sulle due isole maggiori, con l’aumento del costo della vita in Sicilia e in Sardegna. Rischiamo di pagare un dazio molto più alto rispetto ad altri Paesi europei». L’ha detto il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, in un’intervista all’Agenzia delle infrastrutture, proprio quando la nostra Isola sta provando a combattere contro la tassa Ue sulle emissioni di Co2 ma anche per rivendicare una vera continuità delle merci che per il 98 per cento partono e arrivano via mare.

La posizione

Per Rixi è colpa di Bruxelles se non si corregge l’impatto delle Ets per l’autotrasporto, un costo che gli armatori scaricano su chi viaggia. «Purtroppo – ha continuato il viceministro – la Commissione europea ragiona guardando alle economie del Nord Europa, Paesi prevalentemente non industriali che vedono nell’Ets una barriera per conservare i propri traffici e non un problema per l’industria manifatturiera dell’area Ue concentrata in tre Paesi, ovvero Italia, Francia e Germania». Rixi lo ribadisce e parla di «extra dazio: pagare per portare le merci dentro e fuori il nostro Continente diventa oggettivamente un vantaggio competitivo per i porti nordafricani rispetto a quelli europei. Penso non solo al nostro Paese ma anche alla Grecia, a Malta, a Cipro e in parte alla Spagna, che però ha una posizione ambigua, anche perché l’instabilità politica non gioca a suo favore». L’incidenza delle Ets sul costo dei biglietti per gli autotrasportatori ha raggiunto il 50 per cento.

Il riordino

L’esponente del Governo ha poi parlato della riforma dei porti: «Speravo di chiudere entro novembre, ma si è deciso di portarla in aula alla Camera dopo la Finanziaria e poi al Senato». Vuol dire che l’approvazione slitta «ai primi mesi del 2027, penso. Per noi è fondamentale. La nostra piattaforma logistica è nel Mediterraneo, porta di ingresso delle merci che arrivano da sud. Abbiamo bisogno di coordinarla meglio e darle una proiezione estera, acquisendo scali in Paesi terzi fuori dall’Ue per fidelizzare i traffici, come fanno altri. La Cina si muove così in Africa e altrove e questo le crea vantaggi competitivi a discapito delle merci Ue».

La prospettiva

Rixi ha ancora letto gli effetti della guerra in Iran, dopo l’attacco israelino-americano. «Dopo la chiusura di Hormuz il traffico sta aumentando perché, nonostante la situazione nello Stretto, molte navi doppiano il Capo di Buona Speranza. Cambiano le tipologie di merci. L’Europa sta iniziando a cedere sulle esportazioni e a incrementare le importazioni, soprattutto per i costi eccessivi che gravano sull’industria europea, in particolare le tassazioni di carattere ambientale e altro tipo. Se non cambierà politiche, il nostro Continente diventerà un importatore netto rispetto agli altri trasformandoci in consumatori di prodotti realizzati in Paesi che hanno politiche industriali molto diverse dalle nostre, anche sotto il profilo della sostenibilità. Le Ets – ha concluso Rixi – penalizzano l’Europa».

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