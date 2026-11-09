L’epopea dei casotti: «Un finale differente se si decidesse oggi»  

Ci sono poche cose come i casotti che riescono ad accendere i cagliaritani nell’animo. È successo anche ieri ai Seminari sull’arte della manutenzione: la città raccontata attraverso il suo mare, seguendo il filo rosso del Marino da riqualificare. Per il Poetto, con il vecchio ospedale che tornerà all’originaria forma della Colonia Dux, sarà ancora un’altra epoca, ma sempre indissolubile dalla matrice di Cagliari. Non a caso, s’intitolava “Per un’archeologia della città estiva”, questo dodicesimo appuntamento, voluto come sempre da Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu, che ha introdotto il seminario. Mongiu è la responsabile scientifica del recupero; Zuncheddu è presidente del Cda nella Colonia hotel, la srl che ha vinto il bando regionale per la concessione pro tempore di un bene demaniale.

L’epopea

È stato Giulio Zasso, vicedirettore de L’Unione Sarda, a ricostruire il mito dei casotti, utilizzando l’archivio del giornale per mettere insieme il valore della memoria, anche per immagini. «Settant’anni e tre generazioni», ha sintetizzato Zasso. «I titoli di coda sono le ruspe che il 6 marzo del 1986, sotto la pioggia, approfittando di una mareggiata più forte delle altre, buttano giù un pezzo di storia del Poetto. Oggi sarebbe impensabile un arenile così densamente popolato e senza alcuna tutela ambientale: furono infatti le scarsissime condizioni igienico-sanitarie a determinare la scelta delle demolizioni. Però si sarebbe potuta avere più lungimiranza, evitando di spazzare via in modo così brutale quel luogo collettivo e quella stagione irripetibile».

Le battute finali

Ancora dal racconto del vicedirettore, nella sede storica de L’Unione Sarda in viale Regina Elena: «Furono ottantatré i casotti più belli che si cercò di salvare, trasferendoli nell’area dell’ippodromo. Oggi sopravvive giusto qualcosa nelle campagne dell’hinterland, ma resta un’epopea a sé quel mondo collettivo». Per i casotti «si aprì anche uno scontro tra Comune e Regione da una parte, con Paolo De Magistris sindaco e Luigi Cogodi assessore all’Urbanistica; dall’altra il Governo, con il bittese Ariuccio Carta, ministro della Marina mercantile, preso di mira nei giorni caldi della protesta». Alla platea il vicedirettore ha offerto uno spunto: «I casotti si potevano salvare? Forse sì. Magari non tutti, ma una soluzione intermedia, salvaguardando il fragile ecosistema del mare, sarebbe stata praticabile».

I docenti

La professoressa Mongiu ha ricordato l’essenza di quel modello, «autocostruzioni che si autogovernavano. Noi abbiamo richiamato l’archeologia, perché di un luogo racconta ciò che sparisce». E se «il nome alle varie fermate del Poetto, dalla prima all’ottava, si deve al percorso del tram, attivato nel 1913 e smantellato nel ‘73, con un’altra scelta miope», ha detto ancora Zasso, sono stati gli storici Gianfranco Tore e Marco Pignotti a raccontare il senso delle colonie estive, la cui più florida espansione risale all’epoca fascista. «Erano un welfare in salsa di regime ma con molteplici funzioni – ha detto Pignotti, docente all’Università di Cagliari –. La guerra aveva distrutto milioni di famiglie: quelle che persero i loro cari, ma anche quelle che li videro tornare mutilati. C’era il bisogno di coltivare una nuova generazione sana, non più rachitica, non più affetta da tubercolosi e meglio alimentata». Tore, cattedratico in pensione, ha spiegato che «gli ospizi del mare, così si chiamavano, dedicati ai bambini, nascono in Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento, grazie al medico scozzese Peter Buchan che pubblicò un trattato sui benefici dei bagni. In Italia la prima struttura aprì a Viareggio nel 1842. Ne seguirono molte altre, soprattutto al Nord, con il compito di strappare i bambini alla marginalità sanitaria. Erano di ogni tipo: diurne, temporanee e permanenti. Per il regime erano anche il luogo dell’indottrinamento patriottico».

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