L’ennesimo cantiere scatena il caos 

L’impressione, percorrendo via Roma, è che a sentirsi smarriti tra grate, recinzioni e cartelli non siano più soltanto i turisti di passaggio, ma anche gli automobilisti cagliaritani, sempre più esasperati. Ieri mattina, con l’apertura del nuovo cantiere tra piazza Deffenu e l’Hublot, la ruspa in azione e i clacson che risuonavano senza sosta hanno fatto da sottofondo all’ennesima giornata di disagi per chi entra in città.

Tra gas e sottoservizi

«Inizio cantiere»: due parole che i cagliaritani conoscono fin troppo bene, soprattutto chi, per lavoro o necessità, è costretto ad attraversare il centro in auto. Per chi arriva da via Riva di Ponente, il cartello «Fine cantiere» sembra spostarsi ogni giorno di qualche metro più avanti. Superato il restringimento a una sola corsia, all’altezza dei semafori per via Molo Sant’Agostino, ecco infatti un nuovo scavo, che questa volta si estende fino all’incrocio con il Lungomare 11 Settembre.Si tratta di un cantiere privato per la posa di sottoservizi. È questa la ragione delle nuove limitazioni al traffico in ingresso verso piazza Matteotti. Così, appena lasciato alle spalle il tratto di asfalto appena ripristinato, gli automobilisti sono costretti a spostarsi nuovamente sulla corsia di sinistra. Inutile dire che, con il traffico già intenso e le temperature elevate degli ultimi giorni, le code rischiano di allungarsi ben oltre il previsto, e così anche la disperazione di chi sta al volante.

Ma da ieri mattina ruspe in azione anche tra piazza Deffenu e l’Hublot. I lavori, inizialmente previsti in una fase precedente e poi rinviati per motivi tecnico-burocratici, sono partiti solo ora e, secondo il cronoprogramma, proseguiranno almeno fino al 17 settembre. Anche in questo caso la carreggiata è stata ridotta a una corsia per senso di marcia per consentire lo spostamento della rete del gas, intervento propedeutico ai lavori dell’Arst per la metropolitana leggera. A cambiare inevitabilmente è anche la viabilità. Le recinzioni occupano infatti parte dell’accesso alla nuova rotatoria, riducendone la visibilità e rendendo meno scorrevole la circolazione, specie per chi la percorre in direzione viale Colombo.

Piste ciclabili

Nel frattempo proseguono anche i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili, al centro del dibattito cittadino. In via dei Giornalisti, dove fino a pochi giorni fa era stata tracciata soltanto la corsia ciclabile, ieri è comparso anche il cordolo in cemento destinato a separare il percorso riservato alle biciclette dalla carreggiata. Un intervento che segna un ulteriore passo avanti del cantiere e che, inevitabilmente, modifica ancora una volta la viabilità in città.

La vera prova sarà però a settembre, quando Cagliari tornerà a riempirsi e il traffico riprenderà i consueti volumi con la riapertura delle scuole e degli uffici. L’amministrazione assicura che le lavorazioni più impattanti verranno concentrate prima del rientro, così da contenere i disagi. Resta da capire però se il calendario dei cantieri riuscirà a tenere il passo con quello della città che riparte.

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