L’emozione di ritrovarsi cinquant’anni dopo il diploma 

Quarantuno giorni di occupazione, le lezioni, gli esami e poi le strade che si dividono. Ma certi legami resistono al tempo e, a distanza di oltre mezzo secolo, continuano a riportare insieme un gruppo di ex studenti dell’istituto tecnico per geometri Bacaredda. Si conoscono dal 1966, quando frequentavano le superiori nella sede di allora, in viale Colombo a Cagliari, dove oggi sorge lo scientifico Alberti, e da allora alcuni di loro non hanno mai perso i contatti. Oggi, dopo tanti anni dal diploma, si ritrovano ancora per condividere ricordi, aggiornarsi sulle proprie vite e ripercorrere un pezzo di giovinezza.

A raccontare la loro storia è Adriano Cara che ricorda anche una delle battaglie vissute tra i banchi: «Facemmo un’occupazione durata 41 giorni, forse era la prima tra le scuole di Cagliari». Era il secondo o il terzo anno e la protesta era legata alle limitazioni che si volevano introdurre nella formazione dei geometri. La tradizione delle rimpatriate è nata nel 2003, quando uno di loro, ormai diventato geometra, ebbe l’idea di organizzare una cena tutti insieme. Poi è diventato un appuntamento fisso. «A cinquant’anni dal diploma eravamo in sedici in casa mia. Da allora ci vediamo tutti gli anni, siamo rimasti gli stessi di allora, anche se purtroppo uno di noi è venuto a mancare da poco».L’ultimo incontro recente ha confermato quanto quell’appuntamento sia diventato importante per tutti. «Si percepiva l’emozione». Ognuno ha costruito il proprio percorso professionale: c’è chi ha lavorato come geometra, chi è entrato in polizia, chi ha proseguito la carriera in università e chi è diventato ingegnere. «Non c’è una persona di quella classe che non si sia realizzata», osserva Cara.

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