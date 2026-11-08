L’Elmas non si ferma più: goleada e primato 

Fine settimana ricco di gol per il futsal isolano, dalla Serie B ai campionati regionali di C1 e C2. In Serie B, nel girone B, l’Elmas travolge in trasferta il Cus Trento per 8-1: a segno Alan, Ennas, Costa e Idda, oltre alla doppietta di Marras e a due autoreti. I gialloneri restano in vetta a pari punti con il Conegliano. Vittoria anche per l’Atletico Sestu, che supera in casa 4-1 il Real Bubi Merano con Tidu, Monti, Mascia e Fratini. Nel girone A brilla il Città di Cagliari, che firma il successo più largo tra le formazioni isolane: 12-3 all’Argonese, con il poker di Stefano Soro, la tripletta di Sipos, la doppietta di Ruggiu e i gol di Demurtas, Matza e Mattia Soro. Giornata difficile per l’Ichnos Sassari, sconfitto 5-1 sul campo del Cardano ’91. Non basta Pereira. Nel girone E, festeggia la San Sebastiano Ussana, che batte 7-3 la Lazio con la doppietta di Lorenzo Atzeni e i gol di Matteo Atzeni, Monetto, Sanna, Casu e Deiana. Il Villaspeciosa cade 7-5 sul campo del Monteleone, nonostante la tripletta di Pusceddu e le reti di Pilloni e Piredda. Sconfitta anche per il Monastir, superato in casa 3-5 dal Mirafin: inutili i due centri di Nurchi e il gol di Santoni.

Regionale

In C1, il Fanni Futsal Sassari supera 5-4 lo ZB Iron Bridge, l’Alghero passa 5-4 sul campo della Domus Futsal Perdaxius e il Cus Cagliari dilaga 8-0 in casa del C’è Chi Ciak. Completano il turno il 2-0 del Sarfut 21 sulla Mediterranea Cagliari, il 7-4 del Decimo Futsal sul Babylon e il 2-2 tra Oristanese e Calcio A 5 Gonnesa. In C2 il Tagam Futsal firma il risultato più largo, vincendo 11-3 a Portoscuso. La Virtus San Sperate batte 6-2 il Futsal 23 e la Dym Sport supera 9-2 l’Arrubia. La Leonardo piega 4-1 il San Pio X, il Città di Sestu vince 5-2 sul campo dell’Happy Fc e Sibiola Serdiana-Futsal Villasor termina 5-5. Chiude il successo esterno del Futsal Orfea Cabras, che espugna il campo dell’Uta per 6-5.

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