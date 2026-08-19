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Il festival.
20 agosto 2026 alle 00:18

Le notti musicali del Conservatorio 

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Musica, virtuosismo e talento con il ritorno del festival “Le notti musicali”. In programma dal 27 al 30 agosto, il festival organizzato dall’Accademia internazionale di musica di Cagliari festeggia la 26eiesima edizione. Per quattro giorni le serate cagliaritane saranno avvolte dalle note della grande musica classica, eseguita nell’auditorium del Conservatorio “G. P. da Palestrina” dai grandi musicisti attesi in città in qualità di docenti delle masterclass di alto livello, che quest’anno si svolgeranno dal 24 al 31 agosto proprio negli spazi dell’istituzione musicale sarda.

Gli ospiti

Organizzato sotto la direzione artistica di Cristian Marcia, il festival anche stavolta presenterà al pubblico cagliaritano alcuni grandi artisti che arrivano in città per la prima volta: Jeroen Reuling, celebre violoncellista olandese, il pianista francese Nicolas Bringuier, divenuto celebre per le sue esecuzioni delle opere di Chopin, Nicolas Dupont, violinista in arrivo dal Belgio. È atteso anche il pianista taiwanese, Yun Yang Lee, virtuoso che si esibisce con quartetto d’archi belga Astari Quartet. Ritornano, dopo avere partecipato alle edizioni passate, il grande violinista Krzysztof Wegrzyn, fondatore del celebre concorso internazionale di violino di Hannover, Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del rinomato Quartetto d'Archi “Quatuor Danel”. Suonerà anche lo stesso Cristian Marcia che con le sue nuove composizioni Quattro canzoni melodiche continua a portare avanti la sua collaborazione con la prestigiosa etichetta canadese Les Productions d'Oz.

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