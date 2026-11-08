Le aiuole spartitraffico restano senza fiori: «Tutti i nostri appelli sono caduti nel vuoto» 

La richiesta l’avevano già fatta nei mesi scorsi: sistemare fiori colorati anche nei vasconi negli spartitraffico tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora che i residenti tutti i giorni annaffiano e curano a proprie spese. Non erano stati ascoltati e così adesso dopo che proprio in questi giorni ciclamini e margherite sono stati sistemati un po’ ovunque, il malumore serpeggia.

«No capiamo perché questi vasconi siano gli unici che non vengono mai curati» dice Antonella Pani, «hanno messo fiori ovunque, vicino al Comune, in via Porcu, in piazza Azuni, in via Brigata Sassari e qui nulla. Siamo stati noi a mettere una palma e una piantina ma per il resto non ci considera nessuno. Poi ci penseremo noi a curarli come peraltro abbiamo sempre fatto».

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