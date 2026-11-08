Lazio, col Napoli un pari che vale il primato 

Roma. Alla pausa per la nazionale il campionato si fa sempre più interessante: la Lazio prosegue la sua marcia di testa, ma Inter e Roma sono sgranate a distanza di un punto. Subentra al quarto posto un Milan essenziale che capitalizza gli errori del Genoa dimenticando la figuraccia col Ferencvaros. Tre punti per salvare la panchina di Sarri li conquista l’Atalanta in casa di un Monza sciupone. A Firenze, la Juventus pareggia 2-2 recuperando con una prova di carattere per due volte lo svantaggio.

Un tempo per uno per un pari che alla fine non scontenta nessuno, al Maradona. La Lazio mantiene la sua posizione di testa e continua a sognare. Il Napoli mette un primo mattone per ricostruire il morale, in attesa del recupero degli infortunati, dopo la settimana delle due sconfitte, dei veleni, del ritiro, della conferenza di Allegri annullata. Non si sana il rapporto col pubblico che fischia tutti, in particolare Lang che ha la cattiva idea di polemizzare con gesti non offensivi ma inopportuni. La paura blocca i partenopei che regalano un tempo alla solita Lazio, solida e propositiva. Manca Zaccagni ma Noslin si fa valere e apre per Frattesi, incursore micidiale che porta meritatamente in vantaggio i suoi. Il Napoli si sveglia nella ripresa col cambio di posizione tra De Bruyne e McTominay. Il pari arriva per un autogol di Pedraza, poi Mandas si salva. Dopo la pausa Allegri si aspetta un altro Napoli. La Lazio è sempre in paradiso.

Nel posticipo serale, la Juve conferma segnali di risveglio nella personalità ma non va oltre il 2-2 con la Fiorentina, che non trova ancora la prima vittoria al Franchi. Per due volte in svantaggio - prima su colpo di testa di Pellegrino su angolo, poi su mischia conclusa da Ndour - la Juve è trascinata da un Kolo Muani in vena e a suo agio nella formula con Woltemade: al tedesco offre l’assist per il primo pari, mentre il secondo arriva da un colpo di testa di Bremer. Nel finale Vicario salva due volte il risultato, ma la Juve può recriminare per un mani in area di Joao Mario che l’arbitro non valuta punibile. E a fine gara arriva la notizia che il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato anche Federico Gatti per gli impegni della Nazionale in Nations League.

Si consolida in zona Champions il Milan di Amorin battendo fuori casa il Genoa, reduce da una lunga striscia positiva. I liguri attaccano ma i rossoneri approfittano di un doppio errore difensivo per fissare il risultato dopo 19’ con Cissè e Pulisic. Osmajic è ispirato ma spreca, il Genoa è poco concreto e non punge, gli ospiti controllano con la consumata perizia di Modric e Rabiot. Una conclusione dalla distanza dello specialista Ellertssoni fa vibrare il recupero ma il Milan porta a casa la vittoria. Tre punti d’oro per un’Atalanta convalescente che si riporta a centroclassifica grazie al successo del Monza dell’ex tecnico Juric.

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