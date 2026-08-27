L’area ex Alcatel nel degrado, cumuli di rifiuti e raid vandalici 

In futuro, a quanto pare, dovrebbe nascere un nuovo centro commerciale, ma nel frattempo l’area che un tempo ospitava l’ex Alcatel in via Trieste a Selargius, si sta trasformando in una discarica. Tra il cancello semi aperto, giorno per giorno gli incivili abbandonano bustoni neri colmi di spazzatura e siccome rifiuti chiamano rifiuti, piano piano si è creata una discarica a cielo aperto.

L’area, che ha una superficie di quasi 10 mila metri quadri, è composta da un ampio piazzale e da diversi caseggiati. In un primo tempo era prevista la realizzazione di alcune villette. Poi invece era stata fatta una variante per uso commerciale. Così adesso pare che dovrebbe sorgere un nuovo ipermercato.

Sta di fatto che nell’attesa, se non si provvederà a chiudere il cancello, continueranno gli abbandoni. Rifiuti di vario genere vengono abbandonati anche in altre zone del centro e della periferia della città tra cui anche il parco lineare dove soprattutto la sera gruppi di ragazzini che disturbano con i loro schiamazzi e scorribande, lasciando bottiglie, lattine e cartacce.

RIPRODUZIONE RISERVATA