SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
28 agosto 2026 alle 00:34

L’area ex Alcatel nel degrado, cumuli di rifiuti e raid vandalici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In futuro, a quanto pare, dovrebbe nascere un nuovo centro commerciale, ma nel frattempo l’area che un tempo ospitava l’ex Alcatel in via Trieste a Selargius, si sta trasformando in una discarica. Tra il cancello semi aperto, giorno per giorno gli incivili abbandonano bustoni neri colmi di spazzatura e siccome rifiuti chiamano rifiuti, piano piano si è creata una discarica a cielo aperto.

L’area, che ha una superficie di quasi 10 mila metri quadri, è composta da un ampio piazzale e da diversi caseggiati. In un primo tempo era prevista la realizzazione di alcune villette. Poi invece era stata fatta una variante per uso commerciale. Così adesso pare che dovrebbe sorgere un nuovo ipermercato.

Sta di fatto che nell’attesa, se non si provvederà a chiudere il cancello, continueranno gli abbandoni. Rifiuti di vario genere vengono abbandonati anche in altre zone del centro e della periferia della città tra cui anche il parco lineare dove soprattutto la sera gruppi di ragazzini che disturbano con i loro schiamazzi e scorribande, lasciando bottiglie, lattine e cartacce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 