L’antica Sarcapos apre le porte ai visitatori  

La campagna di scavi a Sarcapos, uno degli insediamenti produttivi più antichi del Sarrabus, apre le porte ai visitatori. Oggi infatti, grazie alla disponibilità del professor Raimondo Secci dell'Università di Bologna, sarà possibile visitare l'area archeologica in località Eringiana. Sul posto saranno presenti i protagonisti dello scavo. Sarcapos è un'antica città di epoca fenicio-punica e romana, situata in località Santa Maria, nei pressi della foce del fiume Flumendosa.

Sono previsti cinque turni: alle 10.30, 11.30, 16.30, 17.30 e 18.30. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione. L’apertura permetterà ai visitatori non soltanto di conoscere il sito, ma anche di osservare da vicino il lavoro sul campo.

La campagna di scavi è partita nel 2019. In base ai primi ritrovamenti Sarcapos potrebbe essere un sito dove erano dislocati gli impianti per la produzione di olio e vino ma potrebbe anche essere stato un vero e proprio villaggio. In epoca punica divenne un importante porto fluviale. Le campagne condotte dall’Università di Bologna interessano l’area dell’abitato punico-romano sulla riva sinistra del Flumendosa.

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