Doppio appuntamento questa settimana con “La voce sarda” in onda alle 21 e alle 21.30 su Videolina. Con Ambra Pintore (per la regia di Beppe Passavanti) ecco Giorgio Porrà (foto) , giornalista e volto noto di Sky, ricorda il suo debutto a Videolina nella trasmissione “Ore 12” in cui si sperimentava una fascia inedita per le tv regionali in concorrenza con Raffaella Carrà. Dalla cronaca all’approdo allo sport, Porrà affina in quegli anni una passione e una vera attitudine al racconto. Seguirà Eva Garau, storica contemporaneista, riflette sul complicato concetto di identità così come prende forma a partire dagli anni ’70. Un concetto che riguarda tutti i popoli e le nazioni e che in Sardegna è sempre al centro del dibattito culturale.

