La Villacidrese fa valere i gol dell’andata 

Villacidrese 0

Terralba 1

Villacidrese (4-2-3-1) : Cambarau, Laconi, Caferri (32’ st Carboni), Demurtas (13’ st A. Corda), Bellu (24’ st Frau), Pilleri (35’ st A. Melis), Illario, Abo Kaff, Cannas, Paulis, Cappai (18’ st Atzei). in panchina Riccio, Abbruzzi, Ma-

scia, Caddeo. Allenatore Cocco.

Terralba (4-4-2) : Saba, Orrù (25’ st Uliana), Lasi, Concu, Collu (40’ st Boi), Porru, Cossu (39’ st Cher-

chi), Piras (29’ st Sanna), L. Melis (8’ st C. Corda), Sarritzu, Forense. In panchina Ardu, Manca, Frongia, Grussu. Allenatore Concas.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Rete : nel primo tempo 18’ Piras.

Note : ammoniti Orrù, Illario, Caferri, A. Corda.

Villacidro . Sconfitta indolore per la Villacidrese, che cade in casa contro il Terralba per 0-1. In virtù del risultato ottenuto all’andata (0-2) la squadra di Cocco accede al prossimo turno di Coppa Italia. Gara che tutto sommato lascia spazio ancora a tanti dubbi e punti interrogativi per la Villacidrese, che ha sofferto la pressione ospite. La squadra di Concas ha disputato una gara caparbia, con la voglia di ribaltare il punteggio.

Al 18’ il gol: cross da sinistra di Lorenzo Melis che pesca Piras il quale, con uno splendido colpo di tacco, batte Cambarau. La Villacidrese sbanda e rischia di subire il secondo gol dopo pochi minuti, ma proprio l’estremo difensore ex Cagliari è provvidenziale. Con il passare dei minuti Cappai e compagni crescono sotto l’aspetto delle occasioni: su tutti il tiro di Caferri respinto da Saba è la migliore occasione. Nella ripresa il canovaccio non cambia. Il Terralba fa la partita, mentre la Villacidrese cerca di ripartire con ordine. Sono parecchie le chance per raddoppiare, ma un po’ l’imprecisione, mista anche alla sfortuna, non permettono agli ospiti di portare il punteggio complessivo sul 2-2. Risultato che dunque premia la Villacidrese che avanza nella competizione.

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