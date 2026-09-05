La Torres si affida a Scotto per ripetersi 

Si gioca questo pomeriggio a Grosseto (ore 15) ben 21 anni dopo quel confronto in terza serie che rappresenta il momento nel quale la Torres andò più vicina alla Serie B. Erano le semifinali playoff del campionato di C1 2005/2006 e la squadra allenata da Antonello Cuccureddu aveva chiuso al terzo posto, davanti al Grosseto allenato da Max Allegri. Sembrava l’anno buono per giocarsi la finale per la promozione alla serie cadetta e invece in terra toscana i padroni di casa si confermarono avversaria indigesta e vinsero come nella stagione regolare.

Al ritorno la Torres avrebbe potuto capovolgere il risultato ma il rigore sbagliato da Tozzi Borsoi e il palo che respinse il tiro di Alessandro Frau non consentirono di andare oltre il pareggio. Se non altro c’è un giocatore in campo nell’ultima vittoria rossoblù, quella della 34ª giornata del campionato di Serie D 2015/16: 1-0 al “Vanni Sanna” con rete di Gigi Scotto.

La situazione odierna

Oggi il Grosseto è neopromossa con l’entusiasmo alle stelle. Sarà la presenza del tecnico Paolo Indiani (12 promozioni in carriera), sarà l’energia di una squadra che è quasi un Under 23, fatto sta che la formazione toscana ha iniziato bloccando la corazzata Spezia 1-1, proprio la settimana seguente alla rotonda vittoria dei liguri in Coppa Italia sulla Torres (4-1), e poi ha fatto il colpaccio per 2-1 sul campo dell’Ostiamare.

La squadra sassarese è reduce invece dalla vittoria sulla Sambenedettese per 1-0 con gol di Carboni, dopo le sconfitte contro Spezia in coppa e Livorno alla prima. Gara, l’ultima, che ha dato certezze su quanto di buono riesce a esprimere finora la Torres di Greco, soprattutto in termini di manovra offensiva, anche se non accompagnata dalla necessaria precisione. Peccato che alla sfida i rossoblù ci arrivino con più di una defezione.

I dubbi

Sicuri assenti l’attaccante Sorrentino e il difensore Scaringi: ne avranno ancora un mese con i rispettivi infortuni. Acciacchi per Sanat, Masala e Zecca: il tecnico Greco spera di recuperarne almeno uno.

Debutto per il nuovo acquisto Bunino, ex Cittadella: l’attaccante inizierà in panchina e sarà impiegato probabilmente nella ripresa. A centrocampo qualche dubbio, con Giorico che scalpita.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Zecca (Corsinelli), Brentan, Mastinu (Giorico), Liviero; Pennington (Carboni), Di Stefano; Scotto.

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