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La tavola rotonda.
09 novembre 2026 alle 00:45

La sfida di domani si gioca tra tecnologia e umanità 

Così il “FestivalScienza”, a Cagliari sino a domani, mette a confronto ricercatori e artisti 

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Il futuro sostenibile non si costruisce soltanto attraverso la scienza e la tecnologia, ma anche grazie alla creatività, alla cultura e alla capacità di immaginare nuove prospettive. È questo il filo conduttore di “Visioni per un futuro sostenibile”, la tavola rotonda che si è tenuta ieri mattina alla Fondazione di Sardegna, nell’ambito della diciannovesima edizione del FestivalScienza di Cagliari. Un confronto tra discipline e sensibilità differenti, dal cambiamento climatico all’intelligenza artificiale, passando per la genetica, il cinema, l’architettura e la musica. Curato dalla neuroscienziata ed ex rettrice dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo, l’incontro è stato moderato da Lorenzo Paolini, condirettore de L’Unione Sarda. Al centro del dibattito, una convinzione condivisa: il dialogo tra saperi diversi può diventare una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del domani.

Il dialogo tra i saperi

Ad aprire i lavori è stata Maria Del Zompo, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di coniugare il progresso tecnologico con i valori fondamentali dell’essere umano. «Dobbiamo trovare modi nuovi e diversi di vivere la nostra umanità. Dobbiamo ricercare quell’armonia e quella condivisione fondate su valori fondamentali, soprattutto oggi che siamo circondati da figure con ruoli politici che non sempre dimostrano un approccio costruttivo al mondo che li circonda. Tocca a noi fare da bilancia». Un invito alla responsabilità collettiva che ha aperto il confronto tra i protagonisti della mattinata: l’informatico Diego Reforgiato, l’esperta di clima Donatella Spano, la genetista Serena Sanna, il regista Salvatore Mereu, l’architetta Paulina Herrera Letelier e la violoncellista Nicoletta Pintor. Sei voci provenienti da ambiti differenti, chiamate a raccontare come le rispettive discipline possano contribuire a immaginare e costruire un futuro più sostenibile.

Le sfide dell’AI

Tra i temi centrali della tavola rotonda, un ruolo di primo piano è stato riservato all’intelligenza artificiale, alle sue potenzialità e agli interrogativi legati alla sua crescente diffusione. Un argomento affrontato da prospettive differenti, attraverso le esperienze e le competenze dei professionisti presenti. Dalla ricerca scientifica al cinema, dall’architettura alla musica, ciascun relatore ha offerto il proprio punto di vista sull’impatto dell’IA nei rispettivi ambiti, tra opportunità, rischi e trasformazioni già in atto. Al confronto ha contribuito anche Lorenzo Paolini, portando la prospettiva del giornalismo e richiamando l’importanza della creatività nell’immaginare il domani. «C’è un tema generale di sostenibilità delle nostre vite. Credo che chi fa arte, in tutte le sue forme, abbia un accesso diretto a uno sguardo sul futuro, che gli viene più naturale». Una riflessione che ha ribadito il valore dell’immaginazione come strumento per interpretare i cambiamenti della società, in un futuro nel quale progresso tecnologico e sensibilità umana saranno chiamati a convivere.

Oltre i confini

La tavola rotonda si inserisce nel percorso della diciannovesima edizione del “FestivalScienza”, dedicata quest’anno al tema “Visioni”. Un invito a guardare oltre ciò che già conosciamo, riconoscendo nell’intuizione e nell’immaginazione strumenti fondamentali per il progresso. Oltre cento appuntamenti tra conferenze, laboratori e incontri. A Cagliari fino a domani.

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