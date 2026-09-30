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01 ottobre 2026 alle 00:15

La Scuola Calcio Gigi Riva ha finalmente un suo campo 

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La scuola Calcio Gigi Riva ha finalmente un campo da gioco per continuare la sua attività. Il Comune di Cagliari ha emesso e pubblicato il provvedimento di aggiudicazione della concessione quinquennale dell’impianto sportivo di via Schiavazzi a favore della società che si occupa della formazione sportiva di bambini e adolescenti. Dopo una lunga attesa è arrivata la buona notizia annunciata sui social dai dirigenti della Scuola Calcio creata dal campione che ha indossato la maglia rossoblu. «In questi mesi – hanno scritto – siamo rimasti in silenzio, ma non siamo rimasti fermi. Abbiamo stretto i denti e lavorato giorno e notte per confezionare un progetto immenso, ambizioso e dal profondo valore sociale. Lo abbiamo fatto per la nostra città e per i nostri ragazzi». Per il sodalizio una coincidenza storica straordinaria: «Era il 1976 quando Gigi Riva ideò e fondò questa Scuola Calcio. Proprio oggi, mentre festeggiamo l’incredibile traguardo del nostro cinquantesimo anniversario, possiamo finalmente dire di aver realizzato il suo più grande desiderio: dare una casa vera, un'identità e un punto di riferimento definitivo alla sua creatura». La Scuola Calcio ha stretto rapporti con altre società: «Non cammineremo soli in questa nuova casa. Abbiamo stretto partnership con tantissime realtà del territorio che ringraziamo di cuore: una rete di competenze con cui non vediamo l’ora di collaborare». Il sogno diventa realtà: «Non appena i lavori di rifacimento integrale della struttura saranno ultimati, via Schiavazzi diventerà il nostro centro sportivo per i prossimi cinque anni. Un ambiente totalmente rinnovato e sicuro dove i nostri ragazzi potranno continuare a crescere e divertirsi».

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