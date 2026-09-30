La Scuola Calcio Gigi Riva ha finalmente un suo campo 

La scuola Calcio Gigi Riva ha finalmente un campo da gioco per continuare la sua attività. Il Comune di Cagliari ha emesso e pubblicato il provvedimento di aggiudicazione della concessione quinquennale dell’impianto sportivo di via Schiavazzi a favore della società che si occupa della formazione sportiva di bambini e adolescenti. Dopo una lunga attesa è arrivata la buona notizia annunciata sui social dai dirigenti della Scuola Calcio creata dal campione che ha indossato la maglia rossoblu. «In questi mesi – hanno scritto – siamo rimasti in silenzio, ma non siamo rimasti fermi. Abbiamo stretto i denti e lavorato giorno e notte per confezionare un progetto immenso, ambizioso e dal profondo valore sociale. Lo abbiamo fatto per la nostra città e per i nostri ragazzi». Per il sodalizio una coincidenza storica straordinaria: «Era il 1976 quando Gigi Riva ideò e fondò questa Scuola Calcio. Proprio oggi, mentre festeggiamo l’incredibile traguardo del nostro cinquantesimo anniversario, possiamo finalmente dire di aver realizzato il suo più grande desiderio: dare una casa vera, un'identità e un punto di riferimento definitivo alla sua creatura». La Scuola Calcio ha stretto rapporti con altre società: «Non cammineremo soli in questa nuova casa. Abbiamo stretto partnership con tantissime realtà del territorio che ringraziamo di cuore: una rete di competenze con cui non vediamo l’ora di collaborare». Il sogno diventa realtà: «Non appena i lavori di rifacimento integrale della struttura saranno ultimati, via Schiavazzi diventerà il nostro centro sportivo per i prossimi cinque anni. Un ambiente totalmente rinnovato e sicuro dove i nostri ragazzi potranno continuare a crescere e divertirsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA