La sanità si rafforza con nuovi servizi 

Dopo quasi tre anni nel poliambulatorio dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili torna il servizio di Medicina Sportiva. Dal 14 settembre riprenderanno le visite per le centinaia di atleti orfani da troppo tempo di un punto di riferimento. Ma non è la sola buona notizia per il territorio, perché due giorni dopo (dunque dal 16 settembre) i pazienti più giovani avranno di nuovo anche il pediatra di libera scelta, il cui servizio coprirà il territorio del Sarcidano rimasto scoperto dopo il pensionamento della pediatra storica Giovanna Obino.

Normalità

In questi anni l’assenza di quelle due figure professionali ha costretto i residenti a ricorrere, a spese proprie, a visite private o a viaggi lontani da casa per trovare ciò di cui avevano bisogno. Per una zona a vocazione sportiva, l’assenza di un professionista nel ramo ha creato non poche difficoltà anche alle tante società che dovevano organizzare le visite mediche dei propri atleti.

Ora a partire da lunedì 14 si potranno avviare le pratiche e soddisfare tutte le richieste. Il dottor Matteo Massidda coprirà il servizio ogni lunedì con gli stessi orari garantiti dallo storico medico Satta.

La dirigente

Soddisfatta dell’importante risultato la direttrice del distretto Lucia Cambilargiu, che ha lavorato per trovare un professionista disponibile a spostarsi nell’entroterra. «Crediamo nello sport», le sue parole, «era necessario far ripartire il servizio per i tanti giovani e per le persone che praticano una disciplina».

I sindaci

Contenti anche i sindaci del territorio. «L’assenza del medico dello sport e della pediatra di libera scelta rappresentava una grave lacuna per la nostra area» ha detto Luca Pilia, primo cittadino di Isili, «erano servizi di fondamentale importanza per i residenti, che da oggi non dovranno più spostarsi per avere un’assistenza adeguata ai propri bambini e ai propri atleti. Un ringraziamento va alla Asl per aver formalizzato questi incarichi, ora continuiamo a lavorare insieme per definire rapidamente la sede della pediatria e rendere il servizio pienamente operativo».

La macchina

L’attivazione della medicina dello sport rappresenta un punto di svolta per avere l’idoneità agonistica e no in loco e per mettere a pieno regime la stazione ergometrica per i test da sforzo, un macchinario ad alta tecnologia donato in passato dalla Comunità Montana alla Asl.

Bambini

Fondamentale anche il ritorno della pediatria di libera scelta. Un servizio che mancava da anni nel territorio costringendo i genitori a disagi e trasferte per garantire l’assistenza ai propri figli. Claudia Spiga lavorerà a Isili e Nurallao. Gli orari: lunedì e mercoledì a Isili dalle 15 alle 17, giovedì e venerdì a Isili dalle 10 alle 12, martedì a Nurallao (via Aldo Moro) dalle 10 alle 12.

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