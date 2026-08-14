La Sacra Spina esposta in Cattedrale 

La festa della Pasqua della Madonna è iniziata dal 6 agosto e oggi vivrà la sua giornata principale con la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria nella Cattedrale di Cagliari con le messe, i canti i vespri e l’esposizione per la venerazione della Sacra Spina.

Si inizia, in questa giornata di Ferragosto, presto con la venerazione della Sacra Spina dalle 8 per andare avanti fino alle 21 con la sospensione durante le celebrazioni liturgiche: alle 9 la messa, alle 10 il Canto di Terza, alle 10,30 la messa capitolare, alle 12 nuova messa, alle 18,30 i vespri dell’Assunzione e alle 19 la messa. E l’esposizione della Sacra Spina ci sarà anche domani sempre dalle 8 alle 21 con le sospensioni per le celebrazioni.

Il lungo agosto è iniziato il 6 con la vestizione ed esposizione del simulacro della Dormiente. Un culto, quella della Madonna Assunta, portato nell’Isola dai monaci greco-bizantini, quando la Sardegna venne assegnata a Costantinopoli, dopo la caduta dell'impero romano. Questo il motivo per cui la Vergine viene rappresentata “dormiente” e non trionfante, come nella tradizione della chiesa romana, in atto di ascendere al cielo. E durante tutte le giornate di questo inizio di mese ci sono stati il rosario, le litanie cantate, le preghiere alla Beata Vergine Maria Assunta e la messa. Ieri alle 21 la veglia marina è stata seguita dalla processione.

Diversi i momenti intensi e particolarmente attesi dai fedeli. Soprattutto la venerazione del simulacro della Dormiente e della Sacra Spina, anche in queste giornate di grande caldo, hanno portato molte persone a pregare all’interno della Cattedrale.

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