La Roma riprende a sognare 

Roma 1

Como 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé (37' st Bailey), Pellegrini (27' st El Shaarawy); Ferguson. In panchina Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Bah, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Dybala, Baldanzi. All. Gasperini.

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic (34' st Van Der Brempt), Ramon, Kempf, Valle; Caqueret (20' st Posch), Da Cunha; Addai (20' st Rodriguez), Nico Paz, Baturina (34' st Kuhn); Diao (37' pt Douvikas). In panchina Vigorito, Cavlina, Moreno, Silva, Voivoda, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Rete : nel st 16' Wesley.

Roma. Napoli e Milan cadono e la Roma ne approfitta. Ancora di corto muso, una specialità in casa giallorossa, perché questa volta a farne le spese è il Como che cade 1-0 dopo il ko di sette giorni fa per 4-0 contro l'Inter. Alla squadra di Gasperini basta una rete di Wesley nella ripresa, la terza da inizio anno del brasiliano, per avvicinare gli uomini di Conte e Allegri, restando così al quarto posto, ma soprattutto a tre punti dall'Inter capolista.

Il primo tempo finisce con il parziale di 0-0, nonostante l'inerzia della partita sia stata tutta dalla parte dei giallorossi. I ritmi sono alti e in fase di riconquista del pallone la squadra di Gasperini ha qualcosa in più. Al duplice fischio le occasioni migliori sono dunque quelle capitate sui piedi di Wesley e Ferguson, il primo incapace di inquadrare lo specchio e il secondo che ha trovato solo in Baturina la deviazione decisiva. Gli unici rischi per la Roma vengono invece sventati da Svilar. Ma è nei primi quindici minuti del secondo tempo che la Roma aumenta il suo tasso di pericolosità. E se il gol di Cristante viene annullato per una precedente posizione di fuorigioco di Pellegrini, l'1-0 arriva lo stesso e porta la firma di Wesley, bravo a finalizzare la giocata di Soulé. Fabregas corre così ai ripari inserendo Posch e Rodriguez per Caqueret e Addai, Gasperini risponde con El Shaarawy al posto di Pellegrini. Tra le mosse, infatti, che premiano i giallorossi, c'è quella di mettere la marcatura a tutto campo di Hermoso su Nico Paz, annullato dallo sapgnolo. Nel finale cresce la tensione e la Roma soffre, ma il fortino regge con Dybala che resta a guardare dalla panchina e Bailey vicino al gol del 2-0. All'Olimpico finisce così 1-0 con la Juventus rispedita a -4 e appuntamento tra cinque giorni all'Allianz.

